भारतीय क्रिकेटर आर अश्विन (Ravchandran Ashwin) ने कोविड-19 महामारी से बचाव के लिये बुधवार को सभी नागरिकों से सामाजिक दूरी बनाने की आदत डालने और समाज का ध्यान रखने की अपील की। यह ऑफ स्पिनर उन क्रिकेटरों में शामिल है जो इस घातक वायरस से पैदा होने वाले खतरों से लोगों को जागरूक करने में लग हैं।

अश्विन ने ट्वीट किया, ‘‘यह धरती मानव जाति को चुनौती दे रही है, वह हमसे पूछ रही है कि क्या हम समाज के प्रति जिम्मेदार बन सकते हैं। वह हमसे पूछ रही है कि क्या हम ईमानदार हो सकते हैं और किसी अन्य व्यक्ति की भलाई के लिये खुद को सीमाओं में बांध सकते हैं।”

The planet is challenging the human race, asking us if we can be responsible towards the society, it’s asking us if we can be honest and confine ourselves for another persons sake. some very difficult questions to answer. Stay safe and answer the questions #coronavirusindia

— Ashwin Ravichandran (@ashwinravi99) March 18, 2020