भारत और बांग्लादेश के बीच ढाका के शेरे बांग्ला स्टेडियम में दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारत ने अपनी प्लेइंग इलेवन में 1 बदलाव किया और ये फैसला सभी को हैरान करने वाला रहा। दरअसल, टीम इंडिया ने पहले टेस्ट के हीरो रहे कुलदीप यादव को प्लेइंग इलेवन से बाहर का रास्ता दिखा दिया। उनकी जगह 12 साल पहले एकमात्र टेस्ट मैच खेलने वाले जयदेव उनादकट को टीम में जगह दी गई।

अब सवाल उठता है कि पहले टेस्ट में 5 विकेट हॉल समेत कुल 8 विकेट चटकाने वाले कुलदीप यादव को प्लेइंग इलेवन से बाहर करने की नौबत क्यों आई। दरअसल, पहले मैच के हीरो कुलदीप यादव ने चटगांव में जिस तरह का प्रदर्शन किया, उसे देखते हुए दूसरे टेस्ट में उनका खेलना तय माना जा रहा था लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

दूसरे टेस्ट में टॉस के बाद कप्तान केएल राहुल ने कुलदीप यादव को प्लेइंग इलेवन से बाहर करने के पीछे की वजह रणनीति बताया। केएल ने टॉस हारने के बाद कहा, “टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करना चाहते थे, लेकिन वह टॉस हारकर निराश भी नहीं है। ईमानदारी से कहूं तो पिच को देखकर समझ नहीं आ रहा है। कुछ घास है जो आप देख सकते हैं, लेकिन आमतौर पर यहां बल्लेबाजी करना अच्छा होता है। यहां आम तौर पर कुछ उछाल होता है और तेज गेंदबाजों और स्पिनरों दोनों को कुछ मदद मिलती है।”

A look at our Playing XI for the 2nd Test.

One change for #TeamIndia. Jaydev Unadkat comes in XI.

Live – https://t.co/XZOGpedIqj #BANvIND pic.twitter.com/ampkK88yX2

— BCCI (@BCCI) December 22, 2022