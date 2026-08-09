'क्रिकेटर मशीन नहीं होते'... खिलाड़ियों की रिकवरी में देरी पर लक्ष्मण ने दिया जवाब

पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने कहा, हमने SSM और S&C प्रोसेस के तहत कुछ पैरामीटर तय किए हैं, जब तक वे बेंचमार्क पूरे नहीं हो जाते, या उनमें सुधार नहीं होता, तब तक हम खिलाड़ियों को रिलीज़ नहीं करते.
Published On Aug 09, 2026, 04:02 PM IST
Last UpdatedAug 09, 2026, 04:02 PM IST
VVS Laxman
BCCI के ‘सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस’ (CoE) के प्रमुख वीवीएस लक्ष्मण ने खिलाड़ियों की रिकवरी में हो रही देरी पर सेंटर का बचाव किया है. उन्होंने रविवार को कहा कि खिलाड़ियों के ठीक होने में देरी के लिए सेंटर को दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए, क्योंकि क्रिकेटर “मशीन” नहीं होते जो हर बार ठीक होने की तय समय-सीमा का पालन कर सकें.
लक्ष्मण ने ज़ोर देकर कहा कि CoE और टीम मैनेजमेंट के बीच बहुत अच्छा तालमेल है. प्रमुख तेज़ गेंदबाज़ जसप्रीत बुमराह, ऑलराउंडर हर्षित राणा, हार्दिक पांड्या, वाशिंगटन सुंदर और टॉप-ऑर्डर बल्लेबाज़ बी साई सुदर्शन उन खिलाड़ियों में शामिल हैं जो अभी CoE में अपनी-अपनी चोटों से उबर रहे हैं.
लक्ष्मण ने CoE में चुनिंदा मीडियाकर्मियों से कहा, देखिए, CoE सिर्फ़ रिहैब सेंटर नहीं है, बल्कि क्रिकेटरों को बेहतरीन प्रदर्शन करने में मदद करने के लिए इसकी बड़ी भूमिका है। इसलिए, हम (चोटों के लिए) ‘दोष’ शब्द का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते क्योंकि जब आप उस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो आप किसी को बलि का बकरा बना रहे होते हैं, लेकिन CoE और दोनों टीमों (पुरुष और महिला) के मैनेजमेंट और दोनों टीमों के SSM स्टाफ़ के बीच बहुत अच्छा तालमेल है, इसलिए बातचीत बहुत आसानी से हो रही है.
लक्ष्मण ने कहा कि फ़िटनेस के कड़े नियमों और इंसानी शरीर की प्रकृति को देखते हुए, किसी खिलाड़ी के लिए एक तय समय-सीमा में पूरी तरह फ़िट होना मुश्किल होता है. उन्होंने कहा कि यहीं पर मुझे लगता है कि यह समझना बहुत ज़रूरी है कि गाइडलाइंस और समय-सीमा आपकी उम्मीदों के आधार पर तय की जाती हैं, लेकिन यह इंसानी शरीर है, यह कोई मशीन नहीं है जहां समय-सीमा हमेशा पूरी हो जाएगी, इसलिए यह समझने की लगातार प्रक्रिया चलती रहती है कि खिलाड़ी कैसे ठीक हो रहा है और उसी के आधार पर उन पर काम का बोझ बढ़ाया जाता है तो यह चोट का पता चलने से लेकर CoE छोड़ने और फ़िट घोषित होने तक की एक प्रक्रिया है.
लक्ष्मण ने अपनी बात समझाने के लिए बुमराह और सुदर्शन के मामलों का ज़िक्र किया. उन्होंने कहा कि अब आप बुमराह और साई सुदर्शन की बात कर रहे हैं, प्रक्रिया यह है कि सेलेक्टर CoE से फिटनेस स्टेटस रिपोर्ट मांगते हैं, हम उसे इकट्ठा करते हैं और सिलेक्शन कमिटी के चेयरमैन या महिला सिलेक्शन कमिटी की चेयरपर्सन को भेजते हैं, साथ ही दोनों टीमों के हेड कोच और BCCI को भी इसकी कॉपी भेजते हैं. उन्होंने कहा कि अब बुमराह और सुदर्शन की बात करें, तो उनके नाम के साथ हमेशा एक स्टार (*) लगा होता है। इसका मतलब है कि यह फिटनेस पर निर्भर करता है, इसलिए बुमराह और सुदर्शन को फिटनेस क्लियरेंस मिलने पर ही श्रीलंका दौरे के लिए चुना जाना था.
उन्होंने कहा कि जैसा कि मैंने पहले बताया, हम उनका आकलन करते हैं, उन्हें एक स्टेज से दूसरे स्टेज पर ले जाते हैं और अगर प्रोग्रेस धीमी होती है, तो हम सिलेक्शन कमिटी के चेयरमैन और हेड कोच को बताते हैं, यह काम बहुत आसानी से हो रहा है और वे समझते हैं कि खिलाड़ी अभी इंटरनेशनल सीरीज़ में खेलने के लिए तैयार नहीं हैं.
लेकिन क्या बड़ी संख्या में खिलाड़ियों के लगातार चोटिल होने की बात चिंता का विषय नहीं है? पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने इस बात को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी और कहा कि चोटें खिलाड़ी के करियर का एक हिस्सा होती हैं. उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि यह चिंता की बात है, लेकिन ज़ाहिर है, जब कोई एलीट लेवल पर खेल रहा होता है, तो उससे 100 फीसदी से ज़्यादा देने की उम्मीद की जाती है, इसलिए, अगर आप चोटिल न होने के बारे में सोच रहे हैं, तो आप अपनी पूरी क्षमता से नहीं खेल रहे हैं.
पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने कहा, हमने SSM और S&C प्रोसेस के तहत कुछ पैरामीटर तय किए हैं, जब तक वे बेंचमार्क पूरे नहीं हो जाते, या उनमें सुधार नहीं होता, तब तक हम खिलाड़ियों को रिलीज़ नहीं करते, असल मकसद यह है कि जब वह भारतीय टीम (पुरुष या महिला) में वापस जाएं, या राज्य की टीमों या किसी भी ऐसी टीम में खेलें जिसका वह हिस्सा हैं, तो पहले मैच से ही वह अपनी पूरी क्षमता के साथ खेल सकें.
BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने सीरीज़ से पहले टीम चुनने की प्रक्रिया के बारे में भी बताया. उन्होंने कहा कि आमतौर पर, टीम के रवाना होने से कम से कम तीन-चार हफ़्ते पहले हमारी सिलेक्शन मीटिंग होती हैं, इसलिए, हमें खिलाड़ी की मौजूदा स्थिति का ठीक-ठीक पता नहीं होता, इसीलिए, ‘फिटनेस पर निर्भर’ (asterisk subject to fitness) वाली बात जोड़ी जाती है, क्योंकि वह खिलाड़ी रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम से गुज़र रहा होता है, तो अगर उसे 21 या 28 दिनों की उस अवधि में चुन लिया जाता है, तो उसे टीम में शामिल कर लिया जाएगा, इसलिए, हम उसे सीधे तौर पर रिजेक्ट नहीं करते, लेकिन जब तक यात्रा करने या मैच खेलने के लिए असल में फिटनेस की ज़रूरत होगी, तब तक शायद उसे पूरी तरह से चुन लिया गया हो.
इनपुट- भाषा