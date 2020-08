IPL 2020 News Today: न्‍यूजीलैंड के ऑलराउंडर जेम्‍स नीशम (James Neesham) जितने अच्‍छे खिलाड़ी हैं उतनी ही बेबाकी से वो सोशल मीडिया पर फैन्‍स के सवालों के जवाब देने के लिए जाने जाता हैं. आईपीएल (IPL 2020) शुरू होने में अब करीब तीन सप्‍ताह का वक्‍त बचा है. खिलाड़ी यूएई पहुंच गए हैं. जबकि विदेशी से आने वाले खिलाड़ियों के यूएई पहुंचने का सिलसिला जारी है. इसी बीच पाकिस्‍तान के एक फैन ने जेम्‍स नीशम से एक डेढ़ सवाल पूछ लिया.

पाकिस्‍तान के एक ट्विटर यूजर ने जेम्‍स नीशम से पूछा कि क्‍या वो आईपीएल में खेलने के लिए तैयार हैं लेकिन पाकिस्‍तान सुपर लीग में खेलने से करताते क्‍यों हैं. आईपीएल आपको ज्‍यादा पैसा और प्रतिष्‍ठा देता है जिसके कारण आप आईपीएल को ही तरजीह देते हो.

Or because PSL is in the middle of our home summer? https://t.co/kab4La5vlX

— Jimmy Neesham (@JimmyNeesh) August 31, 2020