Plunket Shield 2020/21: कैंटरबरी (Canterbury) ने मंगलवार को प्लंकेट शील्ड (Plunket Shield) प्रथम श्रेणी प्रतियोगिता जीत ली. इस प्रकार उसने 2020/21 न्यूजीलैंड घरेलू सत्र का चौथा खिताब जीता. सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स (Central Districts) के साथ कैंटरबरी का मैच मंगलवार को ड्रॉ समाप्त हुआ, जिससे उसे खिताब जीतने में मदद मिली.

यह पहली बार है जब कैंटरबरी ने 2016/17 सीजन के बाद प्लंकेट शील्ड जीता है. महिला टीम ने पहले ही एकदिवसीय हलबर्टन जॉनस्टोन शील्ड और सुपर स्मैश खिताब जीते थे, जबकि पुरुषों ने इस महीने की शुरुआत में फोर्ड ट्रॉफी जीती थी.

सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स के खिलाफ ड्रॉ ने कैंटरबरी को 109 अंकों तक पहुंचने में मदद की, इस प्रकार दूसरे स्थान पर स्थित नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट्स पर 40 अंकों की बढ़त ले ली और दो मैचों के साथ खिताब जीतने में सफल रहा.

Congratulations on an outstanding season @CanterburyCrick. ? A draw with the @CentralStags in Napier sees Canterbury remain unbeaten and #PlunketShield 2020-21 Champions!

