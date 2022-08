नई दिल्ली: पूजा गहलोत बर्मिंगम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाईं। कैमरे के सामने वह अपने आंसुओं को रोक नहीं पाईं। उन्हें गोल्ड मेडल नहीं जीत पाने का मलाल था। इसके फौरन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फौरन टि्वटर पर न सिर्फ उस पहलवान का हौसला बढ़ाया बल्कि उन्हें उनकी उपलब्धियों के लिए बधाई भी दी।

प्रधानमंत्री के इस जवाब की खूब तारीफ हुई। पूजा ने 50 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीतकर देश का मान बढ़ाया लेकिन कैमरे के सामने वह आंसुओं को रोक नहीं पाईं। उन्होंने रोते हुए कहा, ‘मैं देशवासियों से माफी मांगना चाहती हूं किी गोल्ड नहीं जीत पाई।’

पूजा के वीडियो में उन्हें टैग करते हुए मोदी ने लिखा, ‘पूजा आपका मेडल जश्न का हकदार है, माफी का नहीं। आपका जीवन हमें प्रेरणा देता है, आपकी कामयाबी हमें खुशी देती है। आपके भाग्य में जीवन में महान कार्य करने लिखे हैं। चमकती रहिए।’

Pooja, your medal calls for celebrations, not an apology. Your life journey motivates us, your success gladdens us. You are destined for great things ahead…keep shining! ⭐️ https://t.co/qQ4pldn1Ff

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ सरहद पार पाकिस्तान में हुई। एक पाकिस्तानी पत्रकार ने ट्वीट किया कि क्या पाकिस्तानी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को पता भी है कि उनके ऐथलीट मेडल जीत रहे हैं।

गहलोत ने महिलाओं की 50 किलोग्राम भारवर्ग की फ्री-स्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक जीता। शनिवार को उन्होंने स्कॉटलैंड की लैमोफैक लेताचिदजियो को 12-2 से हराया।

This is how India projects their athletes. Pooja Gehlot won bronze and expressed sorrow as she was unable to win the Gold medal, and PM Modi responded to her.

Ever saw such message for Pakistan PM or President? Do they even know that Pakistani athletes are winning medals? #CWG22 https://t.co/kMqKKaju0M

— Shiraz Hassan (@ShirazHassan) August 7, 2022