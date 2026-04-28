MNCA इंडोर क्रिकेट एकेडमी, इम्फाल में क्या है सुविधाएं, निर्माण में लगी कितनी राशि ?

यह इंडोर एकेडमी मणिपुर के खिलाड़ियों के लिए, विशेष रूप से बारिश के मौसम में, बेहद मददगार साबित होगी.
Published On Apr 28, 2026, 06:32 PM IST
Last UpdatedApr 28, 2026, 06:32 PM IST
MNCA Indoor cricket stadium
बीसीसीआई की तरफ से फंड की गई एमएनसीए इंडोर क्रिकेट एकेडमी का वर्चुअल उद्घाटन मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इम्फाल के लुवांगसांगबाम स्थित लुवांगपोकपा क्रिकेट स्टेडियम में किया. पूर्वोत्तर राज्यों के क्रिकेट संघों के लिए इंडोर क्रिकेट एकेडमी शुरू करने की पहल के तहत इसका निर्माण किया है.
यह इंडोर एकेडमी मणिपुर के खिलाड़ियों के लिए, विशेष रूप से बारिश के मौसम में, बेहद मददगार साबित होगी, क्योंकि अब कोचिंग कैंप और प्रशिक्षण सत्र पूरे साल बिना खिलाड़ियों को राज्य से बाहर भेजे, लगातार जारी रखे जा सकेंगे. 2025 सीजन में मणिपुर ने बीसीसीआई के पाच घरेलू टूर्नामेंटों के फाइनल में जगह बनाई और अंडर-19 वर्ग में दो खिताब अपने नाम किए. मणिपुर का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी खिलाड़ी स्थानीय हैं, जिन्हें एसोसिएशन ने पिछले कई वर्षों में तैयार किया है.
मणिपुर क्रिकेट एसोसिएशन (एमएनसीए) के सचिव लैरेनजम गीतरंजन सिंह ने आईएएनएस से बात करते हुए इस उद्घाटन को मणिपुर क्रिकेट के लिए एक ऐतिहासिक पल बताया और बीसीसीआई सचिव के तौर पर अपने कार्यकाल के दौरान इस प्रोजेक्ट को समर्थन देने के लिए मौजूदा आईसीसी अध्यक्ष जय शाह का आभार व्यक्त किया. उन्होंने उम्मीद जताई कि यह नई इंडोर एकेडमी आने वाले वर्षों में क्रिकेट के क्षेत्र में मणिपुर के लड़कों और लड़कियों के प्रदर्शन को और भी बेहतर बनाने में सहायक सिद्ध होगी.
यह एकेडमी विश्व-स्तरीय सुविधाओं से लैस है, जिसमें तीन इंडोर पिच, एक जिम, एक प्रशासनिक कार्यालय और एक हीटेड स्विमिंग पूल शामिल है. विश्व-स्तरीय ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से लैस यह एकेडमी पूर्वोत्तर राज्यों में क्रिकेट को बढ़ावा देगा. बीसीसीआई अगले दो वर्षों तक इस एकेडमी के रखरखाव और संचालन का खर्च वहन करेगा
मणिपुर क्रिकेट एसोसिएशन (MNCA) की इंडोर क्रिकेट अकादमी के निर्माण की कुल लागत लगभग 20 करोड़ है. इंडोर क्रिकेट अकादमी का शिलान्यास 10 जनवरी 2021 को किया गया था. पांच साल से ज्यादा समय के बाद यह बनकर तैयार हुआ है