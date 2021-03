भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सबसे सफल खिलाड़ी मिताली राज (Mithlai Raj) ने हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट में 10,000 रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है. ऐसा करने वाली मिताली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं. उनकी इस विशेष उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने मिताली को अपने मासिक रेडियो क्रार्यक्रम ‘मन की बात’ में बधाई दी है.

मोदी ने इस रिकॉर्ड का जिक्र किया और उन्हें महिलाओं ही नहीं बल्कि पुरुष क्रिकेटरों के लिए भी प्रेरणास्रोत बताया. उन्होंने कहा, ‘भारत की क्रिकेटर मिताली राज का नया रिकॉर्ड. वह हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 10 हजार रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी हैं. उनकी इस उपलब्धि पर बहुत-बहुत बधाई. वनडे में सात हजार रन बनाने वाली भी वह अकेली अंतरराष्ट्रीय महिला खिलाड़ी हैं.’

Thank you to Hon’ble PM Shri @narendramodi Ji for highlighting @M_Raj03 ’s achievement in Mann Ki Baat. Your kind words will further strengthen and motivate our young female cricketers. pic.twitter.com/myu6tPxPp4

मोदी ने कहा, ‘महिला क्रिकेट के क्षेत्र में उनका योगदान बहुत शानदार है. दो दशकों से ज्यादा के करियर में मिताली ने हजारों-लाखों को प्रेरित किया है. उनके कठोर परिश्रम और सफलता की कहानी, न सिर्फ महिला क्रिकेटरों, बल्कि, पुरुष क्रिकेटरों के लिए भी एक प्रेरणा है.’

उन्होंने मार्च के महीने में मनाए जाने वाले महिला दिवस का जिक्र करते हुए कहा, ‘दिलचस्प है, इसी मार्च महीने में, जब हम महिला दिवस का जश्न मना रहे थे, तब कई महिला खिलाड़ियों ने पदक और रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं.

And a big thank you to saumya ( Indore ) for keeping me in her thoughts and also all my fans and followers for always supporting me .

— Mithali Raj (@M_Raj03) March 28, 2021