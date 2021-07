1983 विश्‍व कप (ICC World Cup 1983) विजेता टीम के सदस्‍य यशपाल शर्मा (Yashpal Sharma) के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने दुख जताया. यशपाल शर्मा का निधन दिल का दौरा पड़ने से हुआ है. प्रधानमंत्री ने इसपर दुख व्यक्त करते हुए उन्हें टीम के साथियों, प्रशंसकों के साथ-साथ उभरते क्रिकेटरों के लिए प्रेरणा बताया.

मगलवार सुबह यशपाल शर्मा (Yashpal Sharma) ने अपनी अंतिम सांस ली. उन्‍होंने मध्यक्रम में अपनी जुझारू बल्लेबाजी के दम पर ही भारतीय क्रिकेट टीम में विशेष पहचान बनाई थी. वो 66 वर्ष के थे. उनके परिवार में पत्नी, दो बेटियां और एक बेटा है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने ट्विटर पर लिखा, ‘‘ श्री यशपाल शर्मा जी 1983 की मशहूर टीम सहित भारतीय क्रिकेट टीम के बहुत प्रिय सदस्य थे. वह टीम के साथियों, प्रशंसकों के साथ-साथ उभरते क्रिकेटरों के लिए एक प्रेरणा थे. उनके निधन से शोक में हूं. उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदना है. ओम शांति.’’

यशपाल (Yashpal Sharma) ने अपने करियर में भारत के लिए 37 टेस्ट और 42 वनडे खेले. टेस्ट क्रिकेट में 2 शतक के साथ उन्होंने 1,606 रन बनाए जबकि वनडे में उनके नाम 89 रन दर्ज हैं.

Shri Yashpal Sharma Ji was a much beloved member of the Indian cricket team, including the legendary 1983 squad. He was an inspiration for teammates, fans as well as budding cricketers. Anguished by his passing away. Condolences to his family and admirers. Om Shanti.

— Narendra Modi (@narendramodi) July 13, 2021