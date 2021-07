Tokyo Olympic 2021: प्रधानमंत्री Narendra Modi करेंगे भारतीय एथलीट से संवाद, तैयारियों का लिया जायजा

PM Narendra Modi to interact with Athletes who are going to take part in Olympic 2021: 23 जुलाई से आठ अगस्‍त तक जापान के टोक्‍यो में खेले जाने वाले ओलंपिक को शुरू होने में अब दो सप्‍ताह से भी कम वक्‍त बचा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओलंपि में भाग लेने वाले भारतीय एथलीटों से बात करने वाले हैं. बताया जा रहा है कि 13 जुलाई को वीडियो कॉन्‍फ्रेंस के माध्‍यम से प्रधानमंत्री और एथलीट्स के बीच वार्ता होगी.

कोरोन काल में तमाम तरह की परेशानियों के बीच जापान में ओलंपिक (Tokyo Olympics 2021 India) का आयोजन कराया जा रहा है. खिलाड़ी मेजबान देश में पहुंचना शुरू भी हो गए हैं. प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) की तरफ से बताया गया कि ओलंपिक में भाग लेने जाने वाले खिलाड़ियों से बातचीत कर नरेंद्र मोदी उनका उत्साहवर्धन करेंगे.

पीएमओं के मुताबिक, प्रधानमंत्री ने हाल में टोक्यो-2020 में भारतीय खिलाड़ियों की सुविधाओं के लिए की जाने वाली तैयारियों का भी जायजा लिया था. उन्होंने अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में भी कुछ एथलीट की प्रेरणात्मक यात्राओं का उल्लेख किया था. साथ ही देशवासियों से आगे आकर ओलंपिक में हिस्सा लेने जा रहे खिलाड़ियों का तहेदिल से समर्थन करने का आह्वान किया था.

पीएमओ ने कहा कि 18 खेलों के 126 एथलीट भारत की तरफ से तोक्यो जाएंगे. यह भारत की तरफ से किसी भी ओलंपिक में भाग लेने वाले एथलीटों की अब तक की सबसे अधिक संख्या है.