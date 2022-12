नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सड़क हादसे में घायल हुए भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। पंत उस समय बाल-बाल बच गए, जब उनकी लक्जरी कार के शुक्रवार तड़के दिल्ली-देहरादून राजमार्ग पर एक डिवाइडर से टकराने के बाद उसमें आग लग गई। 25 वर्षीय पंत को सिर, पीठ और पैरों में चोट आई हैं, लेकिन उनकी हालत स्थिर है।

मोदी ने एक ट्वीट में कहा, ‘‘जाने-माने क्रिकेटर ऋषभ पंत के साथ हुए हादसे से व्यथित हूं। मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य और कुशल-क्षेम के लिए प्रार्थना करता हूं।’’

पंत की सेहत को लेकर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने भी बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि पंत के इलाज का पूरा खर्च उनकी सरकार उठायेगी । धामी ने अधिकारियों से पंत की हालत को लेकर ताजा जानकारी ली और उनके इलाज का पूरा बंदोबस्त करने के लिये कहा।

BCCI ने भी कहा कि वह पूरा उपाय कर रहे हैं कि पंत को सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा सुविधा मिले। बोर्ड सचिव जय शाह ने एक बयान में कहा ,‘‘ बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि ऋषभ को सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा सुविधा मिले ताकि वह इस स्थिति से बाहर निकल सके।’’

My thoughts and prayers are with Rishabh Pant as he fights his way back to recovery. I have spoken to his family and the doctors treating him. Rishabh is stable and undergoing scans. We are closely monitoring his progress and will provide him with all the necessary support.

— Jay Shah (@JayShah) December 30, 2022