Bushfire Bash मैच में हुए कई कमाल, क्रिकेट फैंस को याद आए पुराने दिन

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया द्वारा आयोजित किए गए बुशफायर चैरिटी मैच ने फैंस को रिकी पॉन्टिंग, एडम गिलक्रिस्ट, सचिन तेंदुलकर, वसीम अकरम और ब्रायन लारा जैसे दिग्गजों को एक बार फिर खेलते देखने का मौका दिया।

ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग से पीड़ित लोगों की मदद के लिए पैसे जुटाने के इरादे से आयोजित किए गिए इस मैच में रिकी पॉन्टिंग इलेवन टीम ने एडम गिलक्रिस्ट इलेवन टीम को एक रन से हराया। इस रोमांचक मैच के दौरान क्रिकेट फैंस को कई शानदार पल देखने को मिले, जिन्हें हम यहां आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं।

रिकी पॉन्टिंग ने एक हाथ से लगाया चौका:

पहले बल्लेबाजी करने उतरे कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने 14 गेंदो पर चार चौकों की मदद से 26 रन की पारी खेली। इस पारी के दौरान विश्व कप विजेता कप्तान ने दिग्गज तेज गेंदबाज कर्टनी वॉल्श की गेंद पर एक हाथ से शॉट लगाया और आसानी से बाउंड्री पार की।



एक बार फिर दिखा ब्रायन लारा का क्लास:

पॉन्टिंग के 26 रन बनाकर रिटायर हर्ट होने के बाद मैदान पर वेस्टइंडीज के महान बल्लेबाज ब्रायन लारा मैदान पर आए। लारा ने क्रीज पर आते ही फैंस को अपने पुराने अंदाज की एक झलक दिखाई और एलिस विलानी की गेंद पर खूबसूरत चौका लगाया। लारा ने 11 गेंदो पर खेली 30 रन की पारी में तीन चौके और दो छक्के लगाए। एंड्रयू सायमंड्स की गेंद पर मिड ऑफ की तरफ शानदार छक्का लगाने के बाद लारा रिटायर होकर पवेलियन लौटे।

Six over mid-off, if you don’t mind! And Brian Lara retires on 30 #BigAppeal pic.twitter.com/HtDYHILu2u — cricket.com.au (@cricketcomau) February 9, 2020

सचिन तेंदुलकर vs एलिस पैरी:

वैसे तो सचिन तेंदुलकर इस चैरिटी मैच से बतौर कोच जुड़े थे लेकिन फैंस को उनकी बल्लेबाजी देखने को मिली। इतना ही नहीं, फैंस को ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम की दिग्गज खिलाड़ी एलिस पैरी के खिलाफ बल्लेबाजी करते देखने का मौका मिला। सचिन ने पैरी के खिलाफ चौका लगाकर अपनी पारी की शुरुआत की। हालांकि उनका नाम स्कोरबोर्ड पर नहीं लिखा गया लेकिन फैंस के मन में तेंदुलकर vs पैरी मुकाबला हमेशा के लिए रिकॉर्ड हो गया है।

शेन वॉटसन की सुपर पारी:

पूर्व ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज शेन वॉटसन ने आईपीएल का फॉर्म दिखाते हुए पाकिस्तानी दिग्गज वसीम अकरम के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी की। वॉटसन ने मात्र 9 गेंदो पर दो चौकों और तीन छक्कों की मदद से 30 रन की धमाकेदार पारी खेली। वॉटसन की ये पारी देख ना केवल ऑस्ट्रेलियाई बल्कि चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस भी बेहद खुश होंगे।

No respect for the great Wasim Akram! Shane Watson launches it! #BigAppeal pic.twitter.com/AUzZApTM54 — cricket.com.au (@cricketcomau) February 9, 2020

युवराज सिंह बने ब्रैट ली का शिकार:

बुशफायर चैरिटी मैच शुरू होने से पहले से ही पूर्व भारतीय बल्लेबाज युवराज सिंह और दिग्गज तेज गेंदबाज ब्रैट ली के मुकाबले की बात शुरू हो गई है। मैच से पहले दिए बयान में युवराज ने कहा था कि अगर ली 150 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी करेंगे तो वो नॉन स्ट्राइकर एंड पर रहना पसंद करेंगे।

वैसे ली मैच के दौरान 150 की गति तक को नहीं पहुंचे लेकिन उन्होंने युवराज को आउट जरूर किया। पांचवें ओवर में ली की आखिरी गेंद पर बड़ा शॉट लगाने की कोशिश में युवराज एलेक ब्लैकवेल को कैच देकर 2 रन के स्कोर पर पवेलियन में लौटे।

बॉल बॉय नाथन लियोन ने की गेंदबाजी:

पॉन्टिंग इलेवन के बनाए 104 रन के स्कोर का पीछा करने उतरी गिलक्रिस्ट इलेवन ने पांच ओवर के बाद 52 रन पर चार विकेट खो दिए थे, और तब मैदान पर बल्लेबाजी करने आए एंड्रयू सायमंड्स, जिन्होंने आते ही धमाकेदार बल्लेबाजी शुरू कर दी। सायमंड्स ने ल्यूक हॉज की पहली गेंद पर कवर्स पर चौके के साथ पारी की शुरुआत की। जिसके बाद सातवें ओवर ऑस्ट्रेलियाई टीम के मौजूदा कोच जस्टिन लैंगर के खिलाफ दो छक्के जड़े।

ओवर की पांच गेंद करने के बाद लैंगर ने आखिरी गेंद का जिम्मा बेंच पर बैठे नाथन लियोन को दिया जो कि पूरे ओवर के दौरान अंपायर के बगल में खड़े थे। लैंगर ओवर में पहले ही 13 रन दे चुके थे लेकिन लियोन ने आखिरी गेंद डॉट डालकर और रन जाने से बचा लिए।