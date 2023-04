SL vs IRE: आयरलैंड के खिलाफ श्रीलंका की बड़ी जीत में जयसूर्या ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

गॉल। श्रीलंका ने दूसरे टेस्ट मैच के पांचवें दिन शुक्रवार को यहां आयरलैंड की दूसरी पारी को 202 रन पर समेट कर पारी और 10 रन की जीत के साथ दो मैचों की टेस्ट सीरीज में सूपड़ा साफ किया. इस दौरान प्रभात जयसूर्या (88 रन पर दो विकेट) सात टेस्ट मैच में 50 विकेट पूरा करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया. वह सबसे कम टेस्ट मैच में इस आंकड़े को छूने वाले स्पिनर बने. रमेश मेंडिस ने चौथी बार पारी में पांच चटकाये जिसो दो विकेट पर 54 रन के साथ दिन की शुरुआत करने वाली आयरलैंड की टीम 202 रन पर आउट हो गयी.

टेस्ट क्रिकेट में यह श्रीलंका की 100वीं जीत है जबकि 2018 में टेस्ट पदार्पण करने वाले आयरलैंड के लिए छह मैचों में यह छठी हार है. हैरी टेक्टर (85) और कप्तान एंडी बालबिर्नी (46) ने दिन के शुरुआती ओवरों में संभल कर बल्लेबाजी की. पहले घंटे के खेल के दौरान बाउंसर गेंद हेलमेट पर लगने के बाद बालबिर्नी मां मैदान से बाहर चले गये.

वह कुर्टिस कैंफर के आउट होने के बाद क्रीज पर लौटे लेकिन जल्दी ही मेंडिस का शिकार बन गये. पहली पारी शतक लगाने वाले पॉल स्टर्लिंग (एक) का बल्ला दूसरी पारी में नहीं चला और वह जयसूर्या का टेस्ट में 50 वां शिकार बने. उन्होंने इस श्रृंखला में 17 विकेट चटकाये.

इससे पहले टेस्ट में स्पिन गेंदबाज द्वारा सबसे कम मैच में 50 विकेट लेने का रिकॉर्ड वेस्टइंडीज के अल्फ वेलेंटाइन के नाम था. उन्होंने आठ मैचों में यह कारनामा किया था.

