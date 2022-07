दिनेश चांदीमल के दोहरे शतक और प्रभाथ जयसूर्या की कमाल की गेंदबाजी के दम पर मेजबान श्रीलंका ने गाले में खेले दूसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया को पारी और 39 रनों से हरा दिया। इसतरह श्रीलंका 2 टेस्ट मैचों की सीरीज को 2-2 की बराबरी पर समाप्त करने में सफल रहा। श्रीलंका की जीत के सबसे बड़े हीरो रहे 30 साल के फिरकी गेंदबाज प्रभाथ जयसूर्या जिन्होंने अपने पहले ही टेस्ट में 12 विकेट लेकर इतिहास रच दिया।

बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज प्रभाथ ने पहली पारी में 118 रन देकर 6 विकेट अपने नाम किए और फिर दूसरी पारी में 59 रन देकर 6 विकेट चटकाए। इसके साथ ही प्रभाथ जयसूर्या टेस्ट क्रिकेट में 12 विकेट लेने वाले दुनिया के 5वें गेंदबाज बन गए। यही नहीं, 2008 के बाद ऐसा करने वाले वह पहले गेंदबाज हैं।

डेब्यू टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड भारत के नरेंद्र हिरवानी के नाम है जिन्होंने 1988 में चेन्नई में वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत कुल 16 विकेट लेकर सनसनी मचा दी थी। यही नहीं, प्रभाथ जयसूर्या पिछले 34 साल में डेब्यू टेस्ट मैच की दोनों पारियों में 6 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज हैं। आखिरी बार 1988 में चेन्नई में वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत के नरेंद्र हिरवानी (8-61 और 8-75) ने ये कारनामा किया था।

डेब्यू टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट

प्रभाथ श्रीलंका के तीसरे गेंदबाज है, जिन्होंने अपने पहले ही टेस्ट की पहली पारी में 6 विकेट हासिल किए। इससे पहले जयविक्रमा और उपुल चंदना डेब्यू टेस्ट की पहली पारी में 6 विकेट ले चुके हैं।

