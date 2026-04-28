प्रभसिमरन सिंह का बड़ा कारनामा, क्रिस गेल का रिकॉर्ड किया ध्वस्त

प्रभसिमरन सिंह ने 44 बॉल में 59 रन की पारी खेली, उनकी इस पारी में छह चौके और एक छक्का शामिल था.
Published On Apr 28, 2026, 09:23 PM IST
Last UpdatedApr 28, 2026, 09:23 PM IST
Prabhsimran Singh
Prabhsimran Singh breaks Chris Gayle record: आईपीएल 2026 में मंगलवार को पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स की टीम आमने- सामने हुई. इस मैच में राजस्थान रॉयल्स की टीम ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया. पंजाब किंग्स के सलामी बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह ने इस मैच में धमाकेदार पारी खेली.
प्रभसिमरन सिंह ने इस मैच में अर्धशतक जड़ा. उन्होंने 35 बॉल में अपना अर्धशतक पूरा किया. प्रभसिमरन सिंह 44 बॉल में 59 रन की पारी खेलकर आउट हुए, उनकी इस पारी में छह चौके और एक छक्का शामिल था. उनका यह पंजाब किग्स के लिए 12वां अर्धशतक है.
इस अर्धशतकीय पारी से प्रभसिमरन सिंह ने वेस्टइंडीज के विस्फोटक बल्लेबाज क्रिस गेल का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया. प्रभसिमरन सिंह ने पंजाब किंग्स के लिए 12 बार 50 प्लस स्कोर बनाने का कारनामा किया है. वहीं क्रिस गेल के नाम पंजाब किंग्स के लिए 11 बार 50 प्लस स्कोर लगाने का रिकॉर्ड था. पंजाब किंग्स के लिए प्रभसिमरन सिंह तीसरे सबसे ज्यादा 50 प्लस स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं. केएल राहुल पहले और शान मार्श दूसरे नंबर पर हैं.
25 – केएल राहुल
21 – शॉन मार्श
12 – प्रभसिमरन सिंह
11 – क्रिस गेल
IPL 2026: राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ पंजाब किंग्स के खिलाड़ियों ने क्यों बाधी है काली पट्टी, ‘सरपंच’ ने बताई वजह
पंजाब किंग्स की टीम ने इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में चार विकेट पर 222 रन बनाए. प्रभसिमरन सिंह के अलावा मार्कस स्टोइनिस ने भी अर्धशतक जड़ा. मार्कस स्टोइनिस ने 22 बॉल में 62 रन (चार चौके, छह छक्के) की नाबाद पारी खेली. कप्तान श्रेयस अय्यर और कूपर कोनोली ने 30-30 रन का योगदान दिया. प्रियांश आर्य ने 29 रन (11 बॉल) का योगदान दिया.
पंजाब किंग्स की टीम राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैच में दो बदलाव के साथ उतरी है. शशांक सिंह की जगह सूर्यांश हेगड़े और जेवियर बार्टलेट की जगह लॉकी फर्ग्युसन को प्लेइंग-11 में मौका दिया गया है.