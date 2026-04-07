VIDEO: विकेटकीपर ने अपने हीे खिलाड़ी को मारी गेंद, कोलकाता-पंजाब मैच में जबरदस्त ड्रामा

कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स के बीच खेला गया मुकाबला बारिश से रद्द हो गया. दोनों टीमों को एक-एक अंक मिला.

KKR Match Drama

Prabhsimran Singh Hits Xavier Bartlett with ball: आईपीएल 2026 में सोमवार को कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स के बीच खेला गया मुकाबला बारिश से रद्द हो गया. दोनों टीमों को एक-एक अंक मिला. कोलकाता नाइटराइडर्स की टीम ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला लिया था और केकेआर ने 3.4 ओवर में दो विकेट पर 25 रन बनाए थे, उसके बाद बारिश की वजह से खेल पूरा नहीं हो सका. इस मैच में जेवियर बार्टलेट के ओवर में जबरदस्त ड्रामा देखने को मिला.

जेवियर बार्टलेट इस मैच में दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने उतरे थे. इस ओवर की दूसरी बॉल पर कुछ ऐसा हुआ, जिसे देखकर सभी की हंसी छूट गई. ओवर की दूसरी बॉल जो ऑफ स्टंप के बाहर गुड लेंथ गेंद थी, जिस पर बल्लेबाज फिन एलन ने रैंप शॉट का प्रयास लेकिन वह पूरी तरह से चूक गए, गेंद बल्ले पर लगकर विकेट के ठीक ऊपर हवा में चली गई लेकिन जब तक कीपर दौड़कर आते, गेंद जमीन पर गिर गई. फिन एलन ने बाई के लिए रन भागना चाहा, कीपर प्रभसिमरन ने गेंद हाथ में लेने के बाद रन आउट का प्रयास करने की कोशिश की और अपनी ही गेंदबाज जेविलर बार्टलेट को हिट कर दिया. इसके बाद मैदान में मौजूद पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर सहित सभी की हंसी छूट गई.

प्रभसिमरन सिंह और ज़ेवियर बार्टलेट के बीच हुई एक अजीब और मज़ेदार घटना ने कुछ देर के लिए सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया.

जेवियर बार्टलेट ने एक ओवर में चटकाए दो विकेट

पंजाब किंग्स के गेंदबाज ने इसी ओवर में केकेआर के दो बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया. उन्होंने ओवर की चौथी बॉल पर फिन एलन और ओवर की आखिरी बॉल पर कैमरन ग्रीन को पवेलियन भेजा. फिन एलन सिर्फ छह रन की पारी खेल सके. वहीं 25.20 करोड़ के खिलाड़ी कैमरन ग्रीन ने सिर्फ चार रन का योगदान दिया.

पंजाब किंग्स की टीम टॉप पर पहुंची, केकेआर का खाता खुला

वहीं इस मैच के रद्द होने के बाद पंजाब किंग्स की टीम पांच अंक के साथ प्वॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंच गई है. वहीं कोलकाता की टीम ने एक अंक के साथ प्वॉइंट्स टेबल में अपना खाता खोल लिया है और वह आठवें नंबर पर पहुंच गई है. कोलकाता को अपने शुरुआती दो मैच में हार का सामना करना पड़ा था जबकि तीसरे मैच में भी टीम दो विकेट पर 25 रन बनाकर संघर्ष कर रही थी.