IPL 2023: प्रभसिमरन की बल्लेबाजी के कायल हुए पंजाब किंग्स के बैटिंग कोच वसीम जाफर

गुवाहाटी| पंजाब किंग्स के बल्लेबाजी कोच वसीम जाफर ने ओपनर प्रभसिमरन सिंह के प्रभावशाली बल्लेबाजी प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा है कि उनकी फॉर्म टीम के लिए अच्छा संकेत है क्योंकि टीम के पास जानी बेयरस्टो की सेवाएं नहीं हैं. पंजाब किंग्स ने शिखर धवन (86 नाबाद) और प्रभसिमरन सिंह (60) के शानदार अर्धशतकों से 20 ओवर में 197/4 का मजबूत स्कोर बनाया. नाथन एलिस ने 30 रन पर चार विकेट लेकर राजस्थान रॉयल्स को 20 ओवर में 192/7 रन पर रोक दिया.

प्रभसिमरन और धवन ने रॉयल्स के गेंदबाजों को मैदान में चारों तरफ पीटते हुए 4.2 ओवर में ही टीम के 50 रन पूरे कर दिए. 22 वर्षीय प्रभसिमरन ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी जारी रखते हुए 28 गेंदों में सात चौकों और दो छक्कों की मदद से अपना पहला आईपीएल अर्धशतक पूरा किया.

जाफर ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "इस सत्र को छोड़कर उन्हें विभिन्न कारणों से निरंतर जगह नहीं मिल पायी क्योंकि हमारे पास इस स्थान पर बल्लेबाजी करने के लिए जानी बेयरस्टो, केएल राहुल और मयंक अग्रवाल मौजूद थे. इस बार प्रभसिमरन को मौका मिला और उन्होंने रन बनाये. वह एक शानदार खिलाड़ी हैं."

