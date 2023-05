10 साल पहले ही छोड़ दिया था T20I क्रिकेट, जानिये इशांत शर्मा ने कैसे की धमाकेदार वापसी

अहमदाबाद। गुजरात टाइटंस के खिलाफ अंतिम ओवर में 12 रन का बचाव करके दिल्ली कैपिटल्स को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले अनुभवी तेज गेंदबाज इशांत शर्मा ने कहा कि ‘वाइड यॉर्कर’ का अभ्यास करने का उन्हें फायदा मिला. दिल्ली ने मंगलवार को पांच रन की करीबी जीत से इंडियन प्रीमियर लीग में अपनी उम्मीदें जीवंत रखी. उसकी यह नौ मैचों में तीसरी जीत है और उसे प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए अपने बाकी बचे पांचों मैच में जीत दर्ज करनी होगी.

इशांत को टूर्नामेंट के शुरू में मौका नहीं दिया गया था लेकिन इसके बाद जब उन्हें अंतिम एकादश में शामिल किया गया तो उन्होंने काफी किफायती गेंदबाजी की. उन्होंने अभी तक चार मैचों में 6.5 प्रति ओवर की दर से रन दिए हैं और छह विकेट हासिल किए हैं.

भारत की तरफ से 105 टेस्ट खेलने वाले इस अनुभवी तेज गेंदबाज ने गुजरात के खिलाफ 20वें ओवर में खतरनाक दिख रहे राहुल तेवतिया पर लगाम कसे रखी और उन्हें पवेलियन की राह दिखाई. तेवतिया ने इससे पहले ओवर में एनरिक नोर्किया पर लगातार तीन छक्के लगाकर गुजरात को जीत के करीब पहुंचा दिया था.

