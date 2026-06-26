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सिर्फ 2 टी20 मुकाबलों में लुटाए 125 रन, प्रसिद्ध कृष्णा के नाम पर जुड़ा ये 'अनचाहा रिकॉर्ड'

आयरलैंड के खिलाफ पहले टी20 मैच में प्रसिद्ध कृष्णा के नाम एक शर्मनाक रिकॉर्ड जुड़ गया है. 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ प्रसिद्ध ने आखिरी टी20 मैच खेला था. जिसमें उनकी जमकर पिटाई हुई थी. वहीं आयरलैंड के विरुद्ध भी कृष्णा काफी महंगे साबित हुए.

Edited By : Bhaskar Tiwari |Jun 26, 2026, 09:06 PM IST

Published On Jun 26, 2026, 09:06 PM IST

Last UpdatedJun 26, 2026, 09:06 PM IST

आयरलैंड के खिलाफ पहले टी20 मैच में भारत के तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा के नाम एक शर्मनाक रिकॉर्ड जुड़ गया है. वो लगातार 2 टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में सर्वाधिक 125 रन लुटाने वाले गेंदबाज बन गए हैं. प्रसिद्ध कृष्णा ने शुक्रवार को आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के पहले मैच में 4 ओवर गेंदबाजी की, जिसमें बगैर कोई विकेट हासिल किए 57 रन लुटा दिए. इससे पहले उन्होंने 28 नवंबर 2023 को ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध 4 ओवरों में 68 रन दिए थे. उस मैच में भी कृष्णा कोई विकेट हासिल नहीं कर सके थे.

टी20 में खराब रहा है प्रसिद्ध का रिकॉर्ड

प्रसिद्ध कृष्णा ने 28 नवंबर 2023 को टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया था. तब से लेकर अब तक उन्होंने 6 मुकाबलों में कुल 144 गेंदें फेंकी हैं. जिसमें 277 रन लुटाए हैं. इस दौरान उन्हें 8 विकेट हाथ लगे.प्रसिद्ध कृष्णा ने अपने टी20 अंतरराष्ट्रीय करियर के शुरुआती दो मुकाबले आयरलैंड के खिलाफ खेले थे. पहले मैच में उन्होंने 32 रन देकर 2 विकेट हासिल किए. अगले मुकाबले में 29 रन देकर 2 विकेट निकाले.

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इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज के तीन मुकाबलों में उन्होंने कुल 4 विकेट हासिल किए. विशाखापत्तनम में प्रसिद्ध कृष्णा ने 50 रन देकर 1 विकेट हासिल किया और फिर तिरुवनंतपुरम में 41 रन देकर 3 विकेट प्राप्त किए. लेकिन गुवाहाटी में खेले गए मुकाबले में 68 रन लुटाने के बावजूद कोई विकेट हासिल नहीं कर सके.इसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा लंबे समय तक टी20 टीम का हिस्सा नहीं रहे. अब जब कृष्णा को फिर से भारतीय टीम में शामिल किया गया, तो एक बार फिर से उन्होंने भारतीय फैंस को निराश किया है.

आयरलैंड ने बनाया सम्मानजनक स्कोर

सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब में जारी इस मुकाबले में टॉस गंवाकर बल्लेबाजी के लिए उतरी आयरलैंड की टीम ने 9 विकेट खोकर 182 रन बनाए. इस टीम ने 51 के स्कोर तक अपने 4 विकेट गंवा दिए थे. यहां से गैरेथ डेलानी ने कप्तान लोर्कन टकर के साथ पांचवें विकेट के लिए 44 गेंदों में 64 रन की साझेदारी की.

टकर 36 गेंदों में 2 छक्कों और 5 चौकों के साथ 50 रन बनाकर पवेलियन लौटे. जिसके बाद डेलानी (49) ने जॉर्ज डॉकरेल (19) के साथ छठे विकेट के लिए सिर्फ 16 गेंदों में 49 रन जोड़कर टीम को विशाल स्कोर तक पहुंचाया. भारत की तरफ से हर्षित राणा ने 3 विकेट हासिल किए. जबकि अर्शदीप सिंह और अक्षर पटेल ने 2-2 विकेट निकाले. एक विकेट शिवम दुबे के हाथ लगा.

Bhaskar Tiwari

Bhaskar Tiwari

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2024 में Cricketcountry.com से हुई, फिर india.com में लगभग 6 महीने काम करने के बाद डीएनए हिंदी पहुंचा. जहां डिजिटल सेक्शन में 1 साल तक काम किया. इसके बाद एक बार फिर Cricketcountry.com (Zee Media) में एक ऑलराउंडर की तरह वापसी की. कंटेंट हो, सोशल हो या वीडियो हो हर सेक्शन में माहिर हूं.

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