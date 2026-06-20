IND VS AFG: प्रसिद्ध कृष्णा का 'पंजा', जायसवाल का शतक, भारत ने किया क्लीन स्वीप

IND VS AFG: प्रसिद्ध कृष्णा (23 रन पर पांच विकेट) के करियर की सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी के बाद सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल के दूसरे शतक से भारत ने तीसरे और अंतिम वनडे मैच में कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी के करियर के पहले शतक के बावजूद अफगानिस्तान को नौ विकेट से हराकर सीरीज में 3-0 से सूपड़ा साफ किया.

अफगानिस्तान के 219 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने अफगानिस्तान के बेहद खराब क्षेत्ररक्षण का फायदा उठाते हुए जायसवाल (नाबाद 110 रन, 86 गेंद, 14 चौके, तीन छक्के) और रोहित शर्मा (79 रन, 69 गेंद, नौ चौके, तीन छक्के) के बीच पहले विकेट की 170 रन की साझदेारी से सिर्फ 28.4 ओवर में एक विकेट पर 224 रन बनाकर आसान जीत दर्ज की.

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218 रन पर सिमटी अफगानिस्तान की टीम

अफगानिस्तान ने इससे पहले प्रसिद्ध की तूफानी गेंदबाजी के सामने 10वें ओवर में 36 रन तक चार विकेट गंवा दिए थे, शाहिदी ने हालांकि अंतिम बल्लेबाज के तौर पर आउट होने से पहले 131 गेंद में 13 चौकों और एक छक्के से 102 रन की पारी खेलने के अलावा अजमतुल्लाह उमरजई (50) के साथ पांचवें विकेट के लिए 117 गेंद में 105 रन की साझेदारी करके टीम को 218 रन के सम्माजनक स्कोर तक पहुंचाया. शाहिदी ने मोहम्मद नबी (21) के साथ भी छठे विकेट के लिए 53 गेंद में 57 रन की साझेदारी की, मेहमान टीम हालांकि अंत में 44.2 ओवर में सिमट गई.

जायसवाल और रोहित ने दिलाई थी विस्फोटक शुरुआत

भारत को जायसवाल और रोहित की जोड़ी ने तेज शुरुआत दिलाई, दोनों को अफगानिस्तान के खराब क्षेत्ररक्षण का फायदा भी मिला. अफगानिस्तान पर लगी पांच रन की पेनल्टी के कारण भारत की पारी की शुरुआत बिना विकेट के पांच रन से हुई. जायसवाल ने उमरजई के पहले ही ओवर में तीन चौकों के साथ शुरुआत की जबकि रोहित ने भी फरीद अहमद पर लगातार दो चौके मारे.

रोहित हालांकि 10 रन के स्कोर पर भाग्यशाली रहे जब उन्होंने जियाउर रहमान की गेंद को कट लिया लेकिन थर्ड मैन पर खड़े फरीद कैच लपकने में नाकाम रहे, उन्होंने बाद में फ्लडलाइट की ओर इशारा करके कहा कि वह दूधिया रोशनी के कारण गेंद नहीं देख पाए. जायसवाल ने इसके बाद फरीद जबकि रोहित ने रहमान पर छक्के मारे. जायसवाल ने राशिद खान की गेंद पर एक रन के साथ 38 गेंद में अर्धशतक पूरा किया और फिर अल्लाह गजनफर पर चौके के साथ 13वें ओवर में टीम का स्कोर 100 रन के पार पहुंचाया.

जायसवाल ने जड़ा वनडे करियर का दूसरा शतक

रोहित ने राशिद की गेंद पर छक्के और दो चौकों के साथ 47 गेंद में अर्धशतक जड़ा. राशिद की लगातार गेदों पर चौके और छक्के के साथ रोहित पारी में पहली बार जायसवाल से आगे निकल गए. रोहित हालांकि अगले ओवर में मोहम्मद नबी की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में डीप मिडविकेट पर स्थानापन्न खिलाड़ी सेदिकुल्लाह अटल को कैच दे बैठे. जायसवाल ने नबी पर छक्के के साथ 83 गेंद पर शतक पूरा किया और फिर इसी ओवर में लगातार गेंदों पर चौके और छक्के के साथ भारत को जीत दिला दी. जायसवाल के वनडे करियर का यह दूसरा शतक है.

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प्रसिद्ध कृष्णा ने खोला पंजा, पावरप्ले में ही चटकाए चार विकेट

इससे पहले अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया जिसके बाद प्रसिद्ध ने अपनी शानदार गेंदबाजी से मेहमान टीम के शीर्ष क्रम को ध्वस्त किया. उन्होंने ‘फ़ुलर लेंथ’ पर गेंद डालकर बल्लेबाजों को ड्राइव खेलने के लिए ललचाया. रहमानुल्लाह गुरबाज (05), इब्राहिम जादरान (11) और रहमत शाह (05) तीनों ने ही प्रसिद्ध की ऑफ स्टंप के बाहर की गेंदों पर ड्राइव खेलने की कोशिश की और पहली स्लिप में खड़े रोहित शर्मा को आसान कैच थमा बैठे.

दारविश रसूली (01) भी इस तेज गेंदबाज की गेंद को पुल करने की कोशिश में गेंद को हवा में लहरा बैठे और श्रेयस अय्यर ने मिड ऑफ से दौड़कर शानदार कैच लपका, इससे प्रसिद्ध को शुरुआती 10 ओवर के अंदर ही अपना चौथा विकेट मिल गया. कर्नाटक के इस तेज गेंदबाज ने जसप्रीत बुमराह, जवागल श्रीनाथ और मोहम्मद सिराज जैसे तेज गेंदबाजों की उस खास सूची में भी जगह बना ली जिन्होंने यह कारनामा किया है. अफगानिस्तान पर 36 रन पर चार विकेट गंवाने के बाद जल्दी सिमटने का खतरा मंडराने लगा था लेकिन शाहीदी और उमरजई ने भारतीय गेंदबाजों का डटकर सामना किया और टीम को संकट से बाहर निकाला.

शाहिदी- उमरजई ने अफगानिस्तान की पारी को संभाला

अफगानिस्तान के कप्तान शाहिदी ने पारी को संभालने की भूमिका बखूबी निभाई, उन्होंने रन बनाने के लिए अक्सर ‘लेट कट’ खेला और खाली क्षेत्रों में शॉट खेलने में सफल रहे, शाहिदी ने 64 गेंद में अर्धशतक पूरा किया. उमरजई ने अधिक आक्रामक रुख अपनाया। उन्होंने 55 गेंद में अर्धशतक जड़ा. उन्होंने बाएं हाथ के स्पिनर हर्ष दुबे (38 रन पर एक विकेट) और ऑफ स्पिनर वाशिंगटन सुंदर पर छक्के भी जड़े. उमरजाई हालांकि प्रिंस यादव (38 रन पर एक विकेट) की गेंद को पुल करने की कोशिश में लॉन्ग लेग पर खड़े प्रसिद्ध को कैच दे बैठे.

शाहिदी ने जड़ा पहला वनडे शतक

तेज गर्मी के कारण 80 रन तक पहुंचने के बाद शाहिदी को पैर में जकड़न की समस्या ने जूझना पड़ा लेकिन वह क्रीज पर डटे रहे. उन्होंने वाशिंगटन की गेंद पर लेट कट से चौका जड़कर 128 गेंद में अपना पहला वनडे शतक पूरा किया. 2013 में वनडे डेब्यू के बाद यह उनका पहला शतक है. नबी के आउट होने के बाद दूसरे छोर पर तेजी से विकेट गिरने लगे, शाहिदी ने दर्द के बावजूद अफगानिस्तान का स्कोर 200 रन के पार पहुंचाया.

शाहिदी 45वें ओवर में प्रसिद्ध का पांचवां शिकार बने जब उन्होंने डीप मिडविकेट पर अय्यर को कैच थमाया. पारी के 39वें ओवर की आखिरी गेंद पर शाहिदी के पिच के ‘खतरनाक हिस्से’ पर दौड़ने की वजह से अफगानिस्तान पर पांच रन की पेनल्टी लगाई गई.