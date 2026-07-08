Vaibhav SooryavanshiVirat KohliRohit SharmaIND vs ENGShreyas Iyer
Copied

लॉर्ड्स टेस्ट से पहले भारत को लगा बड़ा झटका, घुटने की चोट के कारण बाहर हुईं प्रतिका रावल

भारतीय महिला टीम 10 जुलाई को इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स क्रिकेट ग्रॉउंड में एकमात्र टेस्ट मैच खेलेगी. जिसके पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है. ओपनर बल्लेबाज प्रतिका रावल घुटने के चोट की वजह से इस मैच से बाहर हो गई हैं.

Edited By : Bhaskar Tiwari |Jul 08, 2026, 08:19 PM IST

Published On Jul 08, 2026, 08:19 PM IST

Last UpdatedJul 08, 2026, 08:19 PM IST

भारतीय महिला टीम टी20 विश्व कप 2026 के बाद इंग्लैंड के खिलाफ 10 जुलाई से लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर एकमात्र टेस्ट (चार दिवसीय) मुकाबला खेलेगी. जिसके पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है. ओपनर बल्लेबाज प्रतीका रावल इस मैच से बाहर हो गई हैं. उनकी जगह प्रिया पुनिया को स्क्वाड में शामिल किया गया है. प्रतीका रावल को पिछले सप्ताह टॉन्टन में इंग्लैंड ए के खिलाफ दूसरे वनडे मैच के दौरान फील्डिंग करते समय चोट लगी थी. चोटिल होने के बाद वह बल्लेबाजी के लिए नहीं आई थीं.

अमोल मजूमदार ने दी अपडेट

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की हेड कोच अमोल मजूमदार ने प्रतिका रावल की चोट पर अपडेट दी है. उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि उनके घुटने में कट लगा है जिसकी वजह से कुछ टांके लगे हैं. रावल की जगह पुनिया को टीम में शामिल किया गया है. पुनिया का टेस्ट फॉर्मेट में डेब्यू नहीं हुआ है.

Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source

वह ए-टीमों की तीन मैचों की सीरीज में 2 अर्धशतक लगा चुकी हैं. वह तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आ सकती हैं. हालांकि इस क्रम पर उन्हें हरलीन देओल और यास्तिका भाटिया से कड़ी टक्कर मिलेगी.

प्रतिका रावल के लिए चोट बनीं बड़ी समस्या

प्रतिका रावल के क्रिकेट करियर के लिए अबतक सबसे बड़ी समस्या चोट बनी है. वह वनडे विश्व कप 2025 में भी इंजरी की वजह से बाहर हो गई थीं. उनकी जगह टीम में शेफाली वर्मा को शामिल किया गया था. इंजरी की वजह से रावल विमेंस प्रीमियर लीग 2025 भी नहीं खेल पाई थीं. इंग्लैंड के खिलाफ होने वाला टेस्ट भारतीय महिला टीम का साल का दूसरा टेस्ट है.

यह पहली बार है, जब लॉर्ड्स में महिला टीम का टेस्ट आयोजित होगा. इस तरह ये टेस्ट ऐतिहासिक होने वाला है. टी20 विश्व कप 2026 में भारतीय टीम का प्रदर्शन निराशाजनक रहा था. टीम को सेमीफाइनल से ही बाहर होना पड़ा था. ऐसे में टेस्ट मैच में अच्छा प्रदर्शन टीम का आत्मविश्वास बढ़ाएगा.

Bhaskar Tiwari

Bhaskar Tiwari

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2024 में Cricketcountry.com से हुई, फिर india.com में लगभग 6 महीने काम करने के बाद डीएनए हिंदी पहुंचा. जहां डिजिटल सेक्शन में 1 साल तक काम किया. इसके बाद एक बार फिर Cricketcountry.com (Zee Media) में एक ऑलराउंडर की तरह वापसी की. कंटेंट हो, सोशल हो या वीडियो हो हर सेक्शन में माहिर हूं.

Related News

प्रतिका, वैष्णवी और क्रांति को पहली बार टेस्ट में मौका, भारत ए टीम में अनुष्का शर्मा को मिली जगह

प्रतिका, वैष्णवी और क्रांति को पहली बार टेस्ट में मौका, भारत ए टीम में अनुष्का शर्मा को मिली जगह

प्रतिका रावल बाहर, ऋचा पर सस्पेंस, वर्ल्ड कप सेमीफाइनल से पहले टीम इंडिया की बढ़ी टेंशन

प्रतिका रावल बाहर, ऋचा पर सस्पेंस, वर्ल्ड कप सेमीफाइनल से पहले टीम इंडिया की बढ़ी टेंशन

बारिश से रद्द हुआ भारत- बांग्लादेश मैच, मगर वर्ल्ड कप सेमीफाइनल से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका

बारिश से रद्द हुआ भारत- बांग्लादेश मैच, मगर वर्ल्ड कप सेमीफाइनल से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका

तीन हार के बाद यह आसान नहीं था मगर... सेमीफाइनल में एंट्री के बाद क्या बोलीं हरमनप्रीत ?

तीन हार के बाद यह आसान नहीं था मगर... सेमीफाइनल में एंट्री के बाद क्या बोलीं हरमनप्रीत ?

Latest News

pratika-rawal-7

लॉर्ड्स टेस्ट से पहले भारत को लगा बड़ा झटका, घुटने की चोट के कारण बाहर हुईं प्रतिका रावल

gambhir-24

IND VS ENG: गौतम गंभीर के फैसले पर क्यों भड़के दिनेश कार्तिक ?
icc-board-elections

आईसीसी बोर्ड चुनावों में बड़ा उलटफेर, डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा को मिली हार
sourav-ganguly-41

भारत के खराब प्रदर्शन पर सौरव गांगुली ने किया रिएक्ट, संजू सैमसन के सवाल पर क्या बोले ?
switzerland-football-team

Fifa World Cup: 72 साल बाद क्वार्टर फाइनल में पहुंचा स्विट्जरलैंड, कोलंबिया का सपना टूटा

babar-azam-125

टेस्ट के बाद अब T20I के कप्तान बनेंगे बाबर आजम, सलमान आगा की होगी छुट्टी !

Editor's Pick

Sanju Samson was given clarity on not getting selected says Indian Coach Gautam Gambhir

'क्या बात हुई, यह आपको नहीं बता सकते', संजू से चर्चा पर गंभीर की सीधी बात
I think it was atrocious says Shreyas Iyer after India lost to England by 125 Runs in 3rd T20I

ऐसा नहीं चलेगा... हार के बाद फूटा श्रेयस अय्यर का गुस्सा, किसे जमकर सुनाया
shreyas iyer makes history as captain joins dhoni and rohit elite list ind vs eng t20

Shreyas Iyer Record: कप्तानी में श्रेयस अय्यर का बड़ा कारनामा, धोनी और रोहित के क्लब में जुड़ा नाम

Sanju Samson Rested not Dropped For India Tour of Zimbabwe Claims Report

सैमसन पर बड़ा अपडेट, जिम्बाब्वे दौरे पर ड्रॉप नहीं किया गया, सिलेक्टर्स ने किया है यह फैसला
How 2011 World Cup Victory Gave 8 Years Old Suryansh Shedge Dream of Playing For India

8 साल की उम्र में देखा सपना, 5566 दिन बाद हुआ पूरा, सूर्यांश ने सुनाई उस रात की कहानी
India tour of England 2026: Full schedule, match timings, squads, venues, grounds, live streaming, where to watch, important questions

भारत के इंग्लैंड दौरे का पूरा शेड्यूल, मैच टाइमिंग, टीमें, मैदान और सभी अहम सवाल