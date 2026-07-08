लॉर्ड्स टेस्ट से पहले भारत को लगा बड़ा झटका, घुटने की चोट के कारण बाहर हुईं प्रतिका रावल

भारतीय महिला टीम टी20 विश्व कप 2026 के बाद इंग्लैंड के खिलाफ 10 जुलाई से लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर एकमात्र टेस्ट (चार दिवसीय) मुकाबला खेलेगी. जिसके पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है. ओपनर बल्लेबाज प्रतीका रावल इस मैच से बाहर हो गई हैं. उनकी जगह प्रिया पुनिया को स्क्वाड में शामिल किया गया है. प्रतीका रावल को पिछले सप्ताह टॉन्टन में इंग्लैंड ए के खिलाफ दूसरे वनडे मैच के दौरान फील्डिंग करते समय चोट लगी थी. चोटिल होने के बाद वह बल्लेबाजी के लिए नहीं आई थीं.

अमोल मजूमदार ने दी अपडेट

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की हेड कोच अमोल मजूमदार ने प्रतिका रावल की चोट पर अपडेट दी है. उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि उनके घुटने में कट लगा है जिसकी वजह से कुछ टांके लगे हैं. रावल की जगह पुनिया को टीम में शामिल किया गया है. पुनिया का टेस्ट फॉर्मेट में डेब्यू नहीं हुआ है.

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Pratika Rawal has been ruled out of India's one-off Test against England at Lord's after suffering a knee injury during the England A ODI in Taunton.



Priya Punia has been added to the squad and is available for selection immediately. #ENGvIND pic.twitter.com/3rZJVSQUru — Cricbuzz (@cricbuzz) July 8, 2026

वह ए-टीमों की तीन मैचों की सीरीज में 2 अर्धशतक लगा चुकी हैं. वह तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आ सकती हैं. हालांकि इस क्रम पर उन्हें हरलीन देओल और यास्तिका भाटिया से कड़ी टक्कर मिलेगी.

प्रतिका रावल के लिए चोट बनीं बड़ी समस्या

प्रतिका रावल के क्रिकेट करियर के लिए अबतक सबसे बड़ी समस्या चोट बनी है. वह वनडे विश्व कप 2025 में भी इंजरी की वजह से बाहर हो गई थीं. उनकी जगह टीम में शेफाली वर्मा को शामिल किया गया था. इंजरी की वजह से रावल विमेंस प्रीमियर लीग 2025 भी नहीं खेल पाई थीं. इंग्लैंड के खिलाफ होने वाला टेस्ट भारतीय महिला टीम का साल का दूसरा टेस्ट है.

यह पहली बार है, जब लॉर्ड्स में महिला टीम का टेस्ट आयोजित होगा. इस तरह ये टेस्ट ऐतिहासिक होने वाला है. टी20 विश्व कप 2026 में भारतीय टीम का प्रदर्शन निराशाजनक रहा था. टीम को सेमीफाइनल से ही बाहर होना पड़ा था. ऐसे में टेस्ट मैच में अच्छा प्रदर्शन टीम का आत्मविश्वास बढ़ाएगा.