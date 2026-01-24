This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
प्रतिका, वैष्णवी और क्रांति को पहली बार टेस्ट में मौका, भारत ए टीम में अनुष्का शर्मा को मिली जगह
चयनकर्ताओं ने ACC राइजिंग स्टार एशिया कप के लिए भारत ए टीम का भी चयन किया है और इसकी कप्तानी अनुभवी लेफ्ट-आर्म स्पिनर राधा यादव करेंगी.
Indian women team Test Squad: भारत की वर्ल्ड कप जीतने वाली स्टार प्रतिका रावल को लेफ्ट-आर्म स्पिनर वैष्णवी शर्मा और सीमर क्रांति गौड़ के साथ 6 से 9 मार्च तक पर्थ में होने वाले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एकमात्र टेस्ट के लिए पहली बार लॉन्ग-फॉर्मेट टीम में शामिल किया गया है.
15 सदस्यीय टीम की कप्तानी हरमनप्रीत कौर करेंगी. यह टेस्ट 15 फरवरी से शुरू होने वाले व्हाइट बॉल फॉर्मेट मैचों (तीन टी-20, तीन वनडे) के बाद होगा. वनडे में प्रतिका के शानदार प्रदर्शन के बाद उनका टीम में शामिल होना तय था, उन्होंने 24 मैचों में 50.45 की औसत से 1110 रन बनाए,जिसमें दो शतक और सात अर्धशतक शामिल हैं.
इसका मतलब यह भी था कि ओपनिंग बल्लेबाज अपनी टखने की चोट से पूरी तरह ठीक हो गई थीं, जिसकी वजह से उन्हें पिछले साल महिला वनडे वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल और फाइनल से बाहर रहना पड़ा था. हालांकि 25 साल के खिलाड़ी भारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे की व्हाइट बॉल टीम का हिस्सा नहीं हैं.
वैष्णवी जिन्होंने 2025 की शुरुआत में भारत की U19 वर्ल्ड कप जीत के दौरान प्रभावित किया था,उन्होंने दिसंबर में श्रीलंका के खिलाफ घरेलू T20I सीरीज के दौरान सीनियर टीम में डेब्यू किया था. 20 वर्षीय लेफ्ट-आर्म स्पिनर ने अब तक पांच T20I खेले हैं. तेज गेंदबाज क्रांति ने भी पिछले साल भारत के लिए डेब्यू किया था और अब तक 15 वनडे और चार T20I खेले हैं और 50 ओवर के फॉर्मेट में खास तौर पर प्रभावशाली रही हैं, जिसमें उन्होंने 23 विकेट लिए हैं.
जी कमलिनी की जगह उमा छेत्री को मौका
25 वर्षीय मुंबई की तेज गेंदबाज सतघरे ने जनवरी 2025 में आयरलैंड के खिलाफ तीन वनडे खेले थे और उनके टीम में शामिल होने का मतलब था कि अनुभवी अरुंधति रेड्डी को मौका नहीं मिला. युवा विकेटकीपर जी कमलिनी चोट के कारण भारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे से बाहर हो गई हैं और चयनकर्ताओं ने उनकी जगह उमा छेत्री को भारत की T20I और ODI टीमों में शामिल किया है.
भारत टेस्ट टीम:
हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उप कप्तान), शैफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, अमनजोत कौर, ऋचा घोष (WK), उमा छेत्री (WK), प्रतिका रावल, हरलीन देओल, दीप्ति शर्मा, रेणुका ठाकुर, स्नेह राणा, क्रांति गौड़, वैष्णवी शर्मा, सायली सतघरे.
भारत ए टीम में अनुष्का शर्मा को मौका
चयनकर्ताओं ने ACC राइजिंग स्टार एशिया कप के लिए भारत ए टीम का भी चयन किया है और इसकी कप्तानी अनुभवी लेफ्ट-आर्म स्पिनर राधा यादव करेंगी. प्रतिभाशाली बल्लेबाज अनुष्का शर्मा को उनके लगातार प्रदर्शन के लिए टीम में शामिल किया गया है. टूर्नामेंट का पहला एडिशन 13 से 22 फरवरी के बीच थाईलैंड में खेला जाएगा. इस इवेंट में भारत UAE (13 फरवरी), पाकिस्तान A (15 फरवरी) और नेपाल (17 फरवरी) के साथ खेलेगा.
ACC राइजिंग स्टार एशिया कप के लिए भारत A टीम:
हुमैरा काज़ी, वृंदा दिनेश, अनुष्का शर्मा, दीया यादव (फिटनेस के आधार पर), तेजल हसब्निस, नंदनी कश्यप (विकेटकीपर), ममता एम (विकेटकीपर), (फिटनेस के अधीन), राधा यादव (कप्तान), सोनिया मेंढिया, मिन्नू मणि, तनुजा कंवर, प्रेमा रावत, साइमा ठाकोर, जिन्तामणि कलिता, नंदनी शर्मा