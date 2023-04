नहीं रहे सलीम दुर्रानी, पीएम मोदी ने जताया शोक, क्रिकेट जगत ने ऐसे किया याद

भारत के दिग्गज क्रिकेटर सलीम दुर्रानी का रविवार को 88 साल की उम्र में कैंसर से निधन हो गया. सलीम दुर्रानी ने गुजरात के जामनगर में आखिरी सांस ली. भारत के इस क्रिकेटर के निधन पर भारतीय क्रिकेट फैंस सदमे में हैं. पीएम नरेंद्र मोदी सहित दिग्गज क्रिकेटरों ने भी उनके निधन पर शोक जताया है.

प्रधानमंत्री ने अपने शोक संदेश में कहा, सलीम दुर्रानी क्रिकेट के लीजैंड थे और अपने आप में एक इस्टीट्यूशन थे. उन्होंने भारत में क्रिकेट में महत्वपूर्ण योगदान दिया. वह अपने स्टाइल के लिए जाने जाते थे. उनके निधन पर उनके परिवार के लोगों के प्रति मेरी संवेदना है. उनकी आत्मा को शांति मिले.

पीएम ने कहा कि गुजरात के साथ उनका पुराना और मजबूत संबंध था. उन्होंने सौराष्ट्र और गुजरात के लिए खेला था. उन्होंने गुजरात को अपना घर बनाया. मुझे उनके साथ मिलने का अवसर मिला. वह हमेशा याद किए जाएंगे.

Salim Durani Ji was a cricketing legend, an institution in himself. He made a key contribution to India’s rise in the world of cricket. On and off the field, he was known for his style. Pained by his demise. Condolences to his family and friends. May his soul rest in peace.

— Narendra Modi (@narendramodi) April 2, 2023