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प्रिंस यादव को मिली इंडियन कैप, क्या है दूसरे वनडे में भारत और अफगानिस्तान की प्लेइंग 11

प्रिंस यादव को घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में अच्छे प्रदर्शन का इनाम मिला है. अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के दूसरे मैच में उन्हें प्लेइंग इलेवन का हिस्सा बनाया गया है. बुधवार, 17 जून को लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, इकाना में खेले जा रहे इस मुकाबले में दाएं...

Edited By : Bharat Malhotra |Jun 17, 2026, 01:39 PM IST

Published On Jun 17, 2026, 01:39 PM IST

Last UpdatedJun 17, 2026, 01:39 PM IST

प्रिंस यादव को घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में अच्छे प्रदर्शन का इनाम मिला है. अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के दूसरे मैच में उन्हें प्लेइंग इलेवन का हिस्सा बनाया गया है. बुधवार, 17 जून को लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, इकाना में खेले जा रहे इस मुकाबले में दाएं हाथ के इस पेसर को डेब्यू करने का मौका मिला है.

भारतीय टीम ने प्रिंस को प्लेइंग इलेवन में जगह दी. इस सीरीज में डेब्यू करने वाले वह भारत के तीसरे खिलाड़ी हैं. शनिवार, 13 जून को खेले गए मैच में पेसर गुरनूर बराड़ और बाएं हाथ के स्पिनर हर्ष दूबे को जगह मिली थी. बराड़ ने अपनी रफ्तार और सटीकता से काफी प्रभावित किया था. उन्होंने तीन कामयाबियां हासिल की थीं. हर्ष दूबे ने भी तीन विकेट लिए थे लेकिन वह काफी महंगे साबित हुए थे.

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आज होने वाले मुकाबले में नीतीश कुमार रेड्डी को जगह नहीं मिली है. वह चोट के चलते आज का मुकाबला नहीं खेल पा रहे हैं.

प्रिंस यादव आईपीएल 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम का हिस्सा थे. वह लगातार अपनी रफ्तार और सटीकता से प्रभावित करते रहे. आईपीएल में उन्होंने कुल 20 मैचों में 19 विकेट लिए हैं. इस साल उन्होंने 14 मैचों में 16 विकेट लिए. वहीं बीते साल उन्होंने 6 मैचों में तीन विकेट लिए थे.

भारत ने धर्मशाला मे हुए सीरीज के पहले मैच में आसानी से जीत हासिल कर ली थी. भारत ने सात विकेट से मैच जीता था. वर्षा बाधित यह मुकाबला सिर्फ 25 ओवर का हो पाया था. भारतीय टीम इस सीरीज को अगले साल होने वाले वनडे वर्ल्ड कप की तैयारियों के आगाज के तौर पर देख रही है. और यही वजह है कि इस सीरीज में कई युवा खिलाड़ियों और संयोजनो को आजमाया जा रहा है.

इस मैच की बात करें तो भारत ने तीन बदलाव किए हैं. प्रसिद्ध कृष्णा, हर्ष दूबे और नीतीश कुमार रेड्डी की जगह प्रिंस यादव, यशस्वी जायसवाल और कुलदीप यादव को जगह मिली है.

टॉस के बाद अफगानिस्तान के कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी ने कहा, ‘पिच ताजा लग रही है. मुझे लगता है कि पहली पारी में स्पिनर्स को मदद मिलेगी. पिछले मैच में हम बहुत अच्छा खेले थे. हां हम पार्टनरशिप नहीं बना पाए. हमने सिर्फ एक साझेदारी की और फिर राह से भटक गए. उम्मीद है कि इस बार हम मजबूती से सामना करेंगे. हमारे खिलाड़ियों में क्रिकेट के लिए काफी जुनून है. हमारी टीम में तीन बदलाव हैं. मोहम्मद नबी बीमार हैं. अजमत को चोट लगी है और जिया उर रहमान शरीफी को चोट लगी है. बिलाल सामी, दरवेश रसूली और नानगेयालिया खरोटी को जगह मिली है.’

भारत: 1 रोहित शर्मा, 2 यशस्वी जयसवाल, 3 शुबमन गिल (कप्तान), 4 ईशान किशन (विकेटकीपर), 5 श्रेयस अय्यर, 6 केएल राहुल, 7 वाशिंगटन सुंदर, 8 कुलदीप यादव, 9 गुरनूर बराड़, 10 अर्शदीप सिंह, 11 प्रिंस यादव

अफगानिस्तान: 1 रहमानुल्लाह गुरबाज़ (विकेटकीपर), 2 इब्राहिम जादरान, 3 सेदिकुल्लाह अटल, 4 रहमत शाह, 5 हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), 6 दरविश रसूली, 7 राशिद खान, 8 नांगेयाला खरोती, 9 अल्लाह ग़ज़नफ़र, 10 मोहम्मद सलीम, 11 बिलाल सामी

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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