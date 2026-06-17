प्रिंस यादव को मिली इंडियन कैप, क्या है दूसरे वनडे में भारत और अफगानिस्तान की प्लेइंग 11

प्रिंस यादव को घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में अच्छे प्रदर्शन का इनाम मिला है. अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के दूसरे मैच में उन्हें प्लेइंग इलेवन का हिस्सा बनाया गया है. बुधवार, 17 जून को लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, इकाना में खेले जा रहे इस मुकाबले में दाएं...
Published On Jun 17, 2026, 01:39 PM IST
Last UpdatedJun 17, 2026, 01:39 PM IST
प्रिंस यादव को घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में अच्छे प्रदर्शन का इनाम मिला है. अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के दूसरे मैच में उन्हें प्लेइंग इलेवन का हिस्सा बनाया गया है. बुधवार, 17 जून को लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, इकाना में खेले जा रहे इस मुकाबले में दाएं हाथ के इस पेसर को डेब्यू करने का मौका मिला है.
भारतीय टीम ने प्रिंस को प्लेइंग इलेवन में जगह दी. इस सीरीज में डेब्यू करने वाले वह भारत के तीसरे खिलाड़ी हैं. शनिवार, 13 जून को खेले गए मैच में पेसर गुरनूर बराड़ और बाएं हाथ के स्पिनर हर्ष दूबे को जगह मिली थी. बराड़ ने अपनी रफ्तार और सटीकता से काफी प्रभावित किया था. उन्होंने तीन कामयाबियां हासिल की थीं. हर्ष दूबे ने भी तीन विकेट लिए थे लेकिन वह काफी महंगे साबित हुए थे.
आज होने वाले मुकाबले में नीतीश कुमार रेड्डी को जगह नहीं मिली है. वह चोट के चलते आज का मुकाबला नहीं खेल पा रहे हैं.
प्रिंस यादव आईपीएल 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम का हिस्सा थे. वह लगातार अपनी रफ्तार और सटीकता से प्रभावित करते रहे. आईपीएल में उन्होंने कुल 20 मैचों में 19 विकेट लिए हैं. इस साल उन्होंने 14 मैचों में 16 विकेट लिए. वहीं बीते साल उन्होंने 6 मैचों में तीन विकेट लिए थे.
भारत ने धर्मशाला मे हुए सीरीज के पहले मैच में आसानी से जीत हासिल कर ली थी. भारत ने सात विकेट से मैच जीता था. वर्षा बाधित यह मुकाबला सिर्फ 25 ओवर का हो पाया था. भारतीय टीम इस सीरीज को अगले साल होने वाले वनडे वर्ल्ड कप की तैयारियों के आगाज के तौर पर देख रही है. और यही वजह है कि इस सीरीज में कई युवा खिलाड़ियों और संयोजनो को आजमाया जा रहा है.
इस मैच की बात करें तो भारत ने तीन बदलाव किए हैं. प्रसिद्ध कृष्णा, हर्ष दूबे और नीतीश कुमार रेड्डी की जगह प्रिंस यादव, यशस्वी जायसवाल और कुलदीप यादव को जगह मिली है.
टॉस के बाद अफगानिस्तान के कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी ने कहा, ‘पिच ताजा लग रही है. मुझे लगता है कि पहली पारी में स्पिनर्स को मदद मिलेगी. पिछले मैच में हम बहुत अच्छा खेले थे. हां हम पार्टनरशिप नहीं बना पाए. हमने सिर्फ एक साझेदारी की और फिर राह से भटक गए. उम्मीद है कि इस बार हम मजबूती से सामना करेंगे. हमारे खिलाड़ियों में क्रिकेट के लिए काफी जुनून है. हमारी टीम में तीन बदलाव हैं. मोहम्मद नबी बीमार हैं. अजमत को चोट लगी है और जिया उर रहमान शरीफी को चोट लगी है. बिलाल सामी, दरवेश रसूली और नानगेयालिया खरोटी को जगह मिली है.’
भारत: 1 रोहित शर्मा, 2 यशस्वी जयसवाल, 3 शुबमन गिल (कप्तान), 4 ईशान किशन (विकेटकीपर), 5 श्रेयस अय्यर, 6 केएल राहुल, 7 वाशिंगटन सुंदर, 8 कुलदीप यादव, 9 गुरनूर बराड़, 10 अर्शदीप सिंह, 11 प्रिंस यादव
अफगानिस्तान: 1 रहमानुल्लाह गुरबाज़ (विकेटकीपर), 2 इब्राहिम जादरान, 3 सेदिकुल्लाह अटल, 4 रहमत शाह, 5 हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), 6 दरविश रसूली, 7 राशिद खान, 8 नांगेयाला खरोती, 9 अल्लाह ग़ज़नफ़र, 10 मोहम्मद सलीम, 11 बिलाल सामी