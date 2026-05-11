IPL 2026: प्रियांश आर्य का बड़ा कारनामा, आईपीएल में बनाया खास रिकॉर्ड

प्रियांश आर्य ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ अर्धशतक लगाया. उन्होंने 33 बॉल में 56 रन की पारी खेली.
Published On May 11, 2026, 10:15 PM IST
Last UpdatedMay 11, 2026, 10:15 PM IST
Priyansh arya
Priyansh Arya Records: पंजाब किंग्स के युवा बल्लेबाज प्रियांश आर्य का शानदार फॉर्म जारी है. दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच में प्रियांश आर्य ने एक बार फिर धमाकेदार पारी खेली. उन्होंने इसके साथ ही खास कारनामा किया है.
प्रियांश आर्य ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ अर्धशतक लगाया. उन्होंने 33 बॉल में 56 रन की पारी खेली. उनकी इस पारी में दो चौके और छह छक्के शामिल थे. प्रियांश आर्य का आईपीएल 2026 में यह तीसरा अर्धशतक है.
प्रियांश आर्य ने आईपीएल के पावरप्ले के अंदर ही अपना अर्धशतक पूरा किया. आईपीएल में पावरप्ले के दौरान यह तीसरा मौका है, जब उन्होंने अर्धशतक लगाया है. वह आईपीएल के पावरप्ले में तीन अर्धशतक लगाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी है. वैभव सूर्यवंशी आईपीएल के पावरप्ले में सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज हैं. सूर्यवंशी ने चार बार यह कारनामा किया है. डेविड वॉर्नर (06) इस लिस्ट में टॉप पर हैं.
4- वैभव सूर्यवंशी
3 – प्रियांश आर्य
प्रियांश आर्य ने मिचेल स्टॉर्क की पहली बॉल पर छक्का लगाया. उन्होंने आईपीएल इनिंग की पहली बॉल पर दूसरी बार छक्का लगाने का कारनामा किया है. ऐसा करने वाले वह पहले बल्लेबाज हैं.
नमन ओझा- 2009
विराट कोहली- 2019
फिल साल्ट- 2024
प्रियांश आर्य- 2025
यशस्वी जायसवाल- 2026
प्रियांश आर्य- 2026
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श्रेयस अय्यर और सलामी बल्लेबाज प्रियांश आर्य के अर्धशतक से पंजाब किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ पांच विकेट पर 210 रन बनाए. अय्यर ने 36 गेंद में तीन छक्कों और पांच चौकों से नाबाद 59 रन की पारी खेली जबकि प्रियांश ने 33 गेंद में छह छक्कों और दो चौकों से 56 रन बनाए. अय्यर ने कूपर कोनोली (38) के साथ तीसरे विकेट के लिए 83 रन की साझेदारी की जबकि प्रियांश ने भी प्रभसिमरन सिंह (18) के साथ पहले विकेट के लिए 78 रन जोड़कर टीम को तेज शुरुआत दिलाई. दिल्ली की ओर से माधव तिवारी ने 40 जबकि मिचेल स्टार्क ने 57 रन देकर दो-दो विकेट चटकाए