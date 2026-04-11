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IPL 2026: प्रियांश, प्रभसिमरन और श्रेयस की दमदार पारी, पंजाब किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को छह विकेट से हराया

पंजाब किंग्स की टीम सामने जीत के लिए 220 रन का टारगेट था, पंजाब की टीम ने 19वें ओवर में टारगेट को हासिल कर लिया.

user-circle cricketcountry.com Written by Akhilesh Tripathi
Last Updated on - April 11, 2026 7:33 PM IST

Punjab Kings win
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PKBS VS RCB: प्रियांश आर्य, प्रभसिमरन सिंह और श्रेयस अय्यर की दमदार पारी से पंजाब किंग्स का आईपीएल 2026 में जीत का सिलसिला जारी है. शनिवार को खेले गए मैच में पंजाब किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को छह विकेट से हरा दिया. सनराइजर्स हैदराबाद की इस सीजन यह तीसरी हार है.

सनराइजर्स हैदराबाद ने बल्लेबाजी का न्योता मिलने के बाद सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा (74 रन) के अर्धशतक और ट्रेविस हेड के साथ पहले विकेट के लिए 50 गेंद में 120 रन की साझेदारी से छह विकेट पर 219 रन का स्कोर खड़ा किया. पंजाब किंग्स ने श्रेयस अय्यर (33 गेंद, पांच चौके, पांच छक्के), प्रियांश आर्य (57) और प्रभसिमरन सिंह (51) के अर्धशतकों से इस लक्ष्य को 18.5 ओवर में चार विकेट खोकर हासिल कर लिया.

खबर में अपडेट जारी है…

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Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग ...Read More

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