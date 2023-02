सोमवार को पाकिस्तान सुपर लीग की शुरुआत मुलतान में हुई. पहला मुकाबला मुलतान सुलतान और लाहौर कलंदर्स के बीच हुआ. यह मुकाबला 30 मिनट देरी से शुरू हुआ क्योंकि ओपनिंग सेरेमिनी के दौरान हुई आतिशबाजी से एक दुर्घटना हो गई थी. इस दौरान एक फ्लड लाइट में आग लग गई थी. इसके बाद लाहौर कलंदर्स ने शानदार खेल दिखाते हुए मैच सिर्फ एक रन से अपने नाम किया.

मीडिया रिपोटर्स और सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे वीडियो के आधार पर कहा जा रहा है कि यह आग ओपनिंग सेरेमिनी के दौरान हुई आतिशबाजी से लगी. फायर ब्रिगेड फौरन आ गई और उसने लपटों पर काबू पा लिया. टॉस से पहले ऐसे आग लगने से काफी चिंताजनक माहौल हो गया था. इस घटना में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है.

मोहम्मद रिजवान की कप्तानी वाली मुलतान सुलतान ने टॉस जीतकर लाहौर को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया. लाहौर ने 6 विकेट पर 175 रन का स्कोर बनाया. फखर जमान ने 42 गेंद पर 66 रन का योगदान दिया.

