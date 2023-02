मोहम्मद आमिर (Mohammed Aamir) ने शाहिद अफरीदी (Shahid Afridi) की सलाह पर कोई तवज्जो नहीं दी है. PSL की टीम कराची किंग्स (Karachi Kings) के इस पेसर ने लाहौर कलंदर्स (Lahore Qalanders) के खिलाफ रविवार को खेले गए मुकाबले में ऐसी हरकत की है जिसे सभ्य तो नहीं कहा जा सकता. कराची में खेले गए इस मैच में बाएं हाथ के इस पेसर ने दो ओवर फेंके और 12 रन देकर सिर्फ एक विकेट हासिल किया. उन्होंने बाएं हाथ के बल्लेबाज शै होप को पविलियन की राह दिखाई.

हालांकि होप को आउट करने में इरफान खान नियाजी के शानदार कैच का भी योगदान रहा. यह विकेट लेने के बाद आमिर ने अश्लील हरकत की.

इससे पहले अफरीदी ने खुलासा किया था कि उन्होंने निजी तौर पर आमिर को मेसेज कर मैदान पर उनके व्यहार के लिए डांट लगाई थी. अफरीदी ने पाकिस्तान सुपर लीग के 8वें सीजन में कराची किंग्स के पहले दो मैचों के बाद आमिर को टेक्स्ट करने की बात कही थी.

अफरीदी ने कहा, 'जब एक खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन नहीं करता है, या जब वह करता है. तो मैं एक मेसेज ड्रॉप करता हूं या कॉल करता हूं. ऐसा ही मैंने कल आमिर को किया था. मैंने उससे काफी सम्मान के साथ बात की थी लेकिन साथ ही मैंने उसे डांट भी लगाई थी. मैंने आमिर से कहा, 'तुम क्या चाहते हो? तुमने काफी इज्जत कमाई, तुमने इज्जत पर दाग लिया और फिर वहां से तुमने वापसी की. एक तरह से तुम्हें नई जिंदगी मिली है. तुम आखिर करना क्या चाह रहे हो?''

उन्होंने आगे कहा, 'क्या खेलने का यह तरीका है? तुम्हारे आसपास जूनियर्स हैं, तुम बुरे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो. फैंस इसे देखकर दुखी हो रहे हैं. हम भी जब इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते थे तो कैमरा हमें पकड़ लेता था. यहां परिवार हैं, बच्चे हैं, जो तुम्हें टेलिविजन पर देख रहे हैं. आक्रामकता ठीक है लेकिन इसे थोड़ा कंट्रोल में रखो.'

Mohammad Amir has clearly ignored Shahid Afridi's advice#KKvsLQpic.twitter.com/gmNmA7LjXQ