आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के लिए रेड्डी की जगह PBKS का ऑलराउंडर टीम इंडिया में शामिल

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने सूर्यांश शेगड़े को आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय टी20 टीम में नीतीश कुमार रेड्डी के रिप्लेसमेंट के तौर पर शामिल किया है.

नीतीश की जांघ के अगले हिस्से में चोट लगी है. अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज के तीसरे वनडे के बाद उन्हें तकलीफ हुई थी. उनकी चोट को देखते हुए बीसीसीआई की मेडिकल टीम ने रीहैब में जाने की सलाह दी. इसके साथ ही वह दोनों दौरों से बाहर हो गए हैं.

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सूर्यांश को इंडिया-ए के लिए शानदार प्रदर्शन के चलते भारतीय टीम में शामिल किया गया है. उन्होंने हाल ही में श्रीलंका में खेली गई तीन देशों की ए सीरीज में भी अच्छा प्रदर्शन किया. 23 साल के इस ऑलराउंडर ने पांच मैचों में 147 रन बनाने के साथ-साथ गेंदबाजी में भी योगदान दिया. और 23 ओवर फेंके.

आईपीएल में पंजाब किंग्स से खेलने वाले इस खिलाड़ी ने इस सीजन में सात मैचों में 158 रन बनाए. उनका औसत 39.50 का रहा. और स्ट्राइक-रेट 175.55 का. मुंबई के लिए घरेलू क्रिकेट खेलने वाले इस खिलाड़ी ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024-25 में 251.92 के औसत से 131 रन बनाए.

भारत के आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे का पूरा कार्यक्रम

मैच तारीख समय मैदान भारत बनाम आयरलैंड, पहला T20I 26 जून, 2026 6:00 PM बेलफस्ट भारत बनाम आयरलैंड, दूसरा T20I 28 जून, 2026 6:00 PM बेलफस्ट भारत बनाम इंग्लैंड, पहला T20I 1 जुलाई, 2026 10:00 PM चेस्टर-ली-स्ट्रीट भारत बनाम इंग्लैंड, दूसरा T20I 4 जुलाई, 2026 7:00 PM मैनचेस्टर भारत बनाम इंग्लैंड, तीसरा T20I 7 जुलाई, 2026 10:00 PM नॉटिंगम भारत बनाम इंग्लैंड, चौथा T20I 9 जुलाई, 2026 10:00 PM ब्रिस्टल भारत बनाम इंग्लैंड, पांचवां T20I 11 जुलाई, 2026 7:00 PM साउथैम्पटन भारत बनाम इंग्लैंड, पहला ODI 14 जुलाई, 2026 3:30 PM बर्मिंगम भारत बनाम इंग्लैंड, दूसरा ODI 16 जुलाई, 2026 5:30 PM कार्डिफ भारत बनाम इंग्लैंड, तीसरा ODI 19 जुलाई, 2026 3:30 PM लॉर्ड्स, लंदन

इंग्लैंड और आयरलैंड दौरे के लिए कैसी है भारतीय टीम

श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, तिलक वर्मा (उप-कप्तान), अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, वैभव सूर्यवंशी, सूर्यांश शेडगे, प्रसिद्ध कृष्णा