आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के लिए रेड्डी की जगह PBKS का ऑलराउंडर टीम इंडिया में शामिल

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने सूर्यांश शेगड़े को आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय टी20 टीम में नीतीश कुमार रेड्डी के रिप्लेसमेंट के तौर पर शामिल किया है. नीतीश की जांघ के अगले हिस्से में चोट लगी है. अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज के तीसरे वनडे के बाद उन्हें तकलीफ हुई थी. उनकी चोट को...
Published On Jun 23, 2026, 02:27 PM IST
Last UpdatedJun 23, 2026, 02:27 PM IST
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने सूर्यांश शेगड़े को आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय टी20 टीम में नीतीश कुमार रेड्डी के रिप्लेसमेंट के तौर पर शामिल किया है.
नीतीश की जांघ के अगले हिस्से में चोट लगी है. अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज के तीसरे वनडे के बाद उन्हें तकलीफ हुई थी. उनकी चोट को देखते हुए बीसीसीआई की मेडिकल टीम ने रीहैब में जाने की सलाह दी. इसके साथ ही वह दोनों दौरों से बाहर हो गए हैं.
सूर्यांश को इंडिया-ए के लिए शानदार प्रदर्शन के चलते भारतीय टीम में शामिल किया गया है. उन्होंने हाल ही में श्रीलंका में खेली गई तीन देशों की ए सीरीज में भी अच्छा प्रदर्शन किया. 23 साल के इस ऑलराउंडर ने पांच मैचों में 147 रन बनाने के साथ-साथ गेंदबाजी में भी योगदान दिया. और 23 ओवर फेंके.
आईपीएल में पंजाब किंग्स से खेलने वाले इस खिलाड़ी ने इस सीजन में सात मैचों में 158 रन बनाए. उनका औसत 39.50 का रहा. और स्ट्राइक-रेट 175.55 का. मुंबई के लिए घरेलू क्रिकेट खेलने वाले इस खिलाड़ी ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024-25 में 251.92 के औसत से 131 रन बनाए.
|मैच
|तारीख
|समय
|मैदान
|भारत बनाम आयरलैंड, पहला T20I
|26 जून, 2026
|6:00 PM
|बेलफस्ट
|भारत बनाम आयरलैंड, दूसरा T20I
|28 जून, 2026
|6:00 PM
|बेलफस्ट
|भारत बनाम इंग्लैंड, पहला T20I
|1 जुलाई, 2026
|10:00 PM
|चेस्टर-ली-स्ट्रीट
|भारत बनाम इंग्लैंड, दूसरा T20I
|4 जुलाई, 2026
|7:00 PM
|मैनचेस्टर
|भारत बनाम इंग्लैंड, तीसरा T20I
|7 जुलाई, 2026
|10:00 PM
|नॉटिंगम
|भारत बनाम इंग्लैंड, चौथा T20I
|9 जुलाई, 2026
|10:00 PM
|ब्रिस्टल
|भारत बनाम इंग्लैंड, पांचवां T20I
|11 जुलाई, 2026
|7:00 PM
|साउथैम्पटन
|भारत बनाम इंग्लैंड, पहला ODI
|14 जुलाई, 2026
|3:30 PM
|बर्मिंगम
|भारत बनाम इंग्लैंड, दूसरा ODI
|16 जुलाई, 2026
|5:30 PM
|कार्डिफ
|भारत बनाम इंग्लैंड, तीसरा ODI
|19 जुलाई, 2026
|3:30 PM
|लॉर्ड्स, लंदन
श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, तिलक वर्मा (उप-कप्तान), अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, वैभव सूर्यवंशी, सूर्यांश शेडगे, प्रसिद्ध कृष्णा