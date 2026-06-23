आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के लिए रेड्डी की जगह PBKS का ऑलराउंडर टीम इंडिया में शामिल

Vaibhav SooryavanshiVirat KohliIND vs AFGAuqib NabiRohit Sharma
Copied

नीतीश कुमार रेड्डी की जगह पंजाब किंग्स के ऑलराउंडर सूर्यांश शेगडे को मिली टीम इंडिया में जगह, आयरलैंड और इंग्लैंड टी20 सीरीज के लिए शामिल

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने सूर्यांश शेगड़े को आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय टी20 टीम में नीतीश कुमार रेड्डी के रिप्लेसमेंट के तौर पर शामिल किया है. नीतीश की जांघ के अगले हिस्से में चोट लगी है. अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज के तीसरे वनडे के बाद उन्हें तकलीफ हुई थी. उनकी चोट को...

Edited By : Bharat Malhotra |Jun 23, 2026, 02:27 PM IST

Published On Jun 23, 2026, 02:27 PM IST

Last UpdatedJun 23, 2026, 02:27 PM IST

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने सूर्यांश शेगड़े को आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय टी20 टीम में नीतीश कुमार रेड्डी के रिप्लेसमेंट के तौर पर शामिल किया है.

नीतीश की जांघ के अगले हिस्से में चोट लगी है. अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज के तीसरे वनडे के बाद उन्हें तकलीफ हुई थी. उनकी चोट को देखते हुए बीसीसीआई की मेडिकल टीम ने रीहैब में जाने की सलाह दी. इसके साथ ही वह दोनों दौरों से बाहर हो गए हैं.

Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source

सूर्यांश को इंडिया-ए के लिए शानदार प्रदर्शन के चलते भारतीय टीम में शामिल किया गया है. उन्होंने हाल ही में श्रीलंका में खेली गई तीन देशों की ए सीरीज में भी अच्छा प्रदर्शन किया. 23 साल के इस ऑलराउंडर ने पांच मैचों में 147 रन बनाने के साथ-साथ गेंदबाजी में भी योगदान दिया. और 23 ओवर फेंके.

आईपीएल में पंजाब किंग्स से खेलने वाले इस खिलाड़ी ने इस सीजन में सात मैचों में 158 रन बनाए. उनका औसत 39.50 का रहा. और स्ट्राइक-रेट 175.55 का. मुंबई के लिए घरेलू क्रिकेट खेलने वाले इस खिलाड़ी ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024-25 में 251.92 के औसत से 131 रन बनाए.

भारत के आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे का पूरा कार्यक्रम

मैच तारीख समय मैदान
भारत बनाम आयरलैंड, पहला T20I 26 जून, 2026 6:00 PM बेलफस्ट
भारत बनाम आयरलैंड, दूसरा T20I 28 जून, 2026 6:00 PM बेलफस्ट
भारत बनाम इंग्लैंड, पहला T20I 1 जुलाई, 2026 10:00 PM चेस्टर-ली-स्ट्रीट
भारत बनाम इंग्लैंड, दूसरा T20I 4 जुलाई, 2026 7:00 PM मैनचेस्टर
भारत बनाम इंग्लैंड, तीसरा T20I 7 जुलाई, 2026 10:00 PM नॉटिंगम
भारत बनाम इंग्लैंड, चौथा T20I 9 जुलाई, 2026 10:00 PM ब्रिस्टल
भारत बनाम इंग्लैंड, पांचवां T20I 11 जुलाई, 2026 7:00 PM साउथैम्पटन
भारत बनाम इंग्लैंड, पहला ODI 14 जुलाई, 2026 3:30 PM बर्मिंगम
भारत बनाम इंग्लैंड, दूसरा ODI 16 जुलाई, 2026 5:30 PM कार्डिफ
भारत बनाम इंग्लैंड, तीसरा ODI 19 जुलाई, 2026 3:30 PM लॉर्ड्स, लंदन

इंग्लैंड और आयरलैंड दौरे के लिए कैसी है भारतीय टीम

श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, तिलक वर्मा (उप-कप्तान), अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, वैभव सूर्यवंशी, सूर्यांश शेडगे, प्रसिद्ध कृष्णा

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

Twitter Instagram Facebook

Related News

मां ने गहने बेचकर दिलाई थी क्रिकेट किट, रिटर्न गिफ्ट में वर्ल्ड कप देना चाहती हैं भारतीय गेंदबाज

मां ने गहने बेचकर दिलाई थी क्रिकेट किट, रिटर्न गिफ्ट में वर्ल्ड कप देना चाहती हैं भारतीय गेंदबाज
फुटबॉल फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी, मैदान पर वापसी के लिए फिट हुआ ब्राजील का यह सितारा

फुटबॉल फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी, मैदान पर वापसी के लिए फिट हुआ ब्राजील का यह सितारा
भारी नुकसान के साथ दिल्ली कैपिटल्स से जुड़े ऋषभ पंत, BCCI ने लगाई अदला-बदली पर मुहर

भारी नुकसान के साथ दिल्ली कैपिटल्स से जुड़े ऋषभ पंत, BCCI ने लगाई अदला-बदली पर मुहर
हार्दिक पांड्या राजस्थान रॉयल्स का होंगे हिस्सा ! इस स्टार खिलाड़ी से हो सकता है ट्रेड

हार्दिक पांड्या राजस्थान रॉयल्स का होंगे हिस्सा ! इस स्टार खिलाड़ी से हो सकता है ट्रेड

Latest News

suryanash

आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के लिए रेड्डी की जगह PBKS का ऑलराउंडर टीम इंडिया में शामिल
kranti-gaud-5

मां ने गहने बेचकर दिलाई थी क्रिकेट किट, रिटर्न गिफ्ट में वर्ल्ड कप देना चाहती हैं भारतीय गेंदबाज
brazil-1

फुटबॉल फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी, मैदान पर वापसी के लिए फिट हुआ ब्राजील का यह सितारा
rishabh-kuldeep

भारी नुकसान के साथ दिल्ली कैपिटल्स से जुड़े ऋषभ पंत, BCCI ने लगाई अदला-बदली पर मुहर
hardik-pandya-220

हार्दिक पांड्या राजस्थान रॉयल्स का होंगे हिस्सा ! इस स्टार खिलाड़ी से हो सकता है ट्रेड
mbappe-2

Fifa World Cup: 100वें इंटरनेशनल मैच में एम्बाप्पे का जलवा, फ्रांस ने इराक को 3-0 से हराया

Editor's Pick

WATCH Vaibhav Sooryavanshi Gets Emotional After Getting Team India Jersey Ahead of IRELAND T20I

वैभव के दरवाजे पहुंची टीम इंडिया की जर्सी, क्या था 15 साल के सुपरस्टार का पहला रिएक्शन
Nitish Kumar Reddy Ruled out of Ireland Tour May Miss England lag Also

नीतीश कुमार रेड्डी को लगी चोट, आयरलैंड दौरे से बाहर, इंग्लैंड में भी खेलना मुश्किल
Former Cricketer Mohammad Kaif Makes a Big Statement on Virat Kohli and Rohit Sharma Playing in ODI World Cup 2027

विराट और रोहित के 2027 वर्ल्ड कप खेलने के सवाल पर पूर्व क्रिकेटर का बड़ा बयान
Nitish Kumar is Real Successor of Hardik Pandya Says India Asst Coach Ryan Ten Destoche

इस ऑलराउंडर से बहुत खुश हैं कोच, बता दिया हार्दिक का उत्तराधिकारी
Onus on Kuldeep to reinvent himself as lot of players chasing his heels says Doeschate

क्या यह कुलदीप के लिए वॉर्निंग है? मैच से पहले टेन डेस्काते ने टीम बैलेंस पर बड़ा बयान
lucknow Super Giants and delhi capitals to trade Rishabh pant and kuldeep yadav ahead of ipl 2027 says reports

IPL 2027 से पहले दिल्ली और लखनऊ के बीच होगी स्टार खिलाड़ियों की अदला-बदली