पंजाब किंग्स ने रचा इतिहास, आईपीएल में बनाया सबसे बड़ा रिकॉर्ड

प्रभसिमरन सिंह के अर्धशतक के बाद शार्दुल ठाकुर की धारदार गेंदबाजी बावजूद पंजाब किंग्स ने मुंबई इंडियन्स के खिलाफ आठ विकेट पर 200 रन बनाए.
Published On May 14, 2026, 11:20 PM IST
Last UpdatedMay 14, 2026, 11:20 PM IST
Punjab Kings
आईपीएल में पंजाब किंग्स की टीम ने इतिहास रच दिया है. पंजाब किंग्स ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 200 रन बनाए. पंजाब किंग्स की टीम ने इसके साथ ही बड़ा कारनामा किया. पंजाब किंग्स की टीम ने आईपीएल 2026 में आठवीं बार 200 का स्कोर बनाया है. पंजाब किंग्स की टीम आईपीएल के दो अलग-अलग सीजन में आठ बार ऐसा करने वाली पहली टीम बन गई है.
सलामी बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह के अर्धशतक के बाद शार्दुल ठाकुर की धारदार गेंदबाजी बावजूद पंजाब किंग्स ने मुंबई इंडियन्स के खिलाफ आठ विकेट पर 200 रन बनाए. प्रभसिमरन (57 रन, 32 गेंद, छह चौके, चार छक्के) ने अर्धशतक जड़ने के अलावा प्रियांश आर्य (22) के साथ पहले विकेट के लिए 50 और कूपर कोनोली (21) के साथ दूसरे विकेट के लिए 57 रन जोड़कर पंजाब को ठोस मंच प्रदान किया लेकिन शार्दुल (39 रन पर चार विकेट) ने बीच के ओवरों में मुंबई को जोरदार वापसी दिलाई.
दीपक चाहर ने भी 36 रन देकर दो विकेट चटकाए. अजमतुल्लाह उमरजई ने हालांकि अंत में 17 गेंद में दो चौकों और चार छक्कों से 38 रन की पारी खेलकर टीम का स्कोर 200 रन तक पहुंचाया. पंजाब किंग्स ने आईपीएल के इस सीजन आठवीं बार 200 या 200 प्लस का स्कोर बनाया है. पंजाब किंग्स के अलावा सनराइजर्स हैदराबाद की टीम भी आठ बार इस सीजन 200 प्लस रन बना चुकी है.
8 गुजरात टाइटन्स (2025)
8 पंजाब किंग्स (2025)
8 सनराइज़र्स हैदराबाद (2026)
8 पंजाब किंग्स (2026)
पंजाब किंग्स की टीम आईपीएल के दो अलग-अलग सीजन में आठ बार 200 प्लस का स्कोर बनाया है. वह ऐसा करने वाली इकलौती टीम है.
हालांकि इस मैच में पंजाब किंग्स की टीम को हार का सामना करना पड़ा. मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को छह विकेट से हरा दिया. पंजाब किंग्स की इस सीजन यह लगातार पांचवीं हार है. 201 रन के टारगेट को मुंबई इंडियंस की टीम ने 19.5 ओवर में हासिल कर लिया. तिलक वर्मा 75 रन (33 बॉल) बनाकर नाबाद रहे. वहीं विल जैक्स ने 25 रन (10 बॉल) की नाबाद पारी खेली.