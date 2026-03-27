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IPL 2026 PBKS Full Schedule: इस बार आखिरी पड़ाव पार करना चाहेगी श्रेयस अय्यर की टीम, देखें पूरा शेड्यूल

IPL 2026 Punjab Kings Full Schedule: पंजाब किंग्स की टीम का पूरा शेड्यूल देखें. पिछली बार की उपविजेता टीम इस बार कब और कहां खेलेगी अपने मुकाबले.

user-circle cricketcountry.com Written by Bharat Malhotra
Last Updated on - March 27, 2026 10:28 AM IST

punjab kings full schedule ipl 2026
आईपीएल 2026 में पंजाब किंग्स का पूरा शेड्यूल

IPL 2026 Punjab Kings Full Schedule : श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली पंजाब किंग्स की टीम पिछली बार खिताब जीतने से चूक गई थी. टीम ने कमाल का प्रदर्शन किया था और फाइनल में जगह बनाई थी. और इस बार रिकी पोंटिंग (कोच) और अय्यर चाहेंगे कि वह आखिरी पड़ाव जरूर पार हो जाए. टीम का पहला मैच 31 मार्च को गुजरात टाइटंस के खिलाफ होगा. यह मैच हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में खेला जाएगा.

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने गुरुवार, 26 मार्च को फैंस का इंतजार खत्म करते हुए आईपीएल का बचा हुआ शेड्यूल भी जारी कर दिया. इससे पहले बोर्ड की ओर से सिर्फ 20 मैचों का शेड्यूल जारी किया था. अब बोर्ड ने लीग के बचे हुए मैचों का भी शेड़्यूल कर दिया है. हालांकि प्लेऑफ के मुकाबलों के लिए फैंस को अभी इंतजार करना होगा.

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पंजाब किंग्स लगातार तीन मैच अपने इसी दूसरे घरेलू मैदान पर खेलेगी. पंजाब किंग्स अपने सात में से चार घरेलू मैच न्यू चंडीगढ़ (मुल्लांपुर) में खेलेगी.

पंजाब किंग्स के पास युवा और अनुभवी खिलाड़ियों का अच्छा मेल है. टीम के पास ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी काफी संख्या में हैं. और रिकी पोंटिंग की कोचिंग वाली यह टीम कागजों पर काफी मजबूत नजर आती है. टीम के पास प्रभसिमरन सिंह, शशांक सिंह, प्रियांश आर्य, मुशीर खान, नेहाल वढ़ेरा जैसे अनकैप्ड भारतीय खिलाड़ी हैं जो धमाकेदार खेल दिखा सकते हैं.

पंजाब किंग्स (PBKS) आईपीएल 2026 शेड्यूल

मैच नंबर तारीख दिन मैच स्थान समय
1 31 मार्च मंगलवार पंजाब किंग्स बनाम गुजरात टाइटन्स न्यू चंडीगढ़ शाम 7:30 बजे
2 3 अप्रैल शुक्रवार चेन्नई सुपर किंग्स बनाम पंजाब किंग्स चेन्नई शाम 7:30 बजे
3 6 अप्रैल सोमवार कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम पंजाब किंग्स कोलकाता शाम 7:30 बजे
4 11 अप्रैल शनिवार पंजाब किंग्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद न्यू चंडीगढ़ दोपहर 3:30 बजे
5 16 अप्रैल गुरुवार मुंबई इंडियंस बनाम पंजाब किंग्स मुंबई शाम 7:30 बजे
6 19 अप्रैल रविवार पंजाब किंग्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स न्यू चंडीगढ़ शाम 7:30 बजे
7 25 अप्रैल शनिवार दिल्ली कैपिटल्स बनाम पंजाब किंग्स दिल्ली दोपहर 3:30 बजे
8 28 अप्रैल मंगलवार पंजाब किंग्स बनाम राजस्थान रॉयल्स न्यू चंडीगढ़ शाम 7:30 बजे
9 3 मई रविवार गुजरात टाइटन्स बनाम पंजाब किंग्स अहमदाबाद शाम 7:30 बजे
10 6 मई बुधवार सनराइजर्स हैदराबाद बनाम पंजाब किंग्स हैदराबाद शाम 7:30 बजे
11 11 मई सोमवार पंजाब किंग्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स धर्मशाला शाम 7:30 बजे
12 14 मई गुरुवार पंजाब किंग्स बनाम मुंबई इंडियंस धर्मशाला शाम 7:30 बजे
13 17 मई रविवार पंजाब किंग्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु धर्मशाला दोपहर 3:30 बजे
14 23 मई शनिवार लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम पंजाब किंग्स लखनऊ शाम 7:30 बजे

पंजाब किंग्स आईपीएल 2026 की पूरी टीम

श्रेयस अय्यर (कप्तान), प्रभसिमरन सिंह, शशांक सिंह, मार्कस स्टोइनिस, नेहाल वढेरा, मार्को जानसन, हरप्रीत बराड़, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल, अजमतुल्लाह उमरजई, प्रियांश आर्य, पायला अविनाश, जेवियर बार्टलेट, प्रवीण दुबे, लॉकी फर्ग्यूसन, मुशीर खान, सूर्यांश शेडगे, हरनूर सिंह, यश ठाकुर। विशाक विजयकुमार, विष्णु विनोद, बेन द्वारशुइस, कूपर कोनोली, मिशेल ओवेन, विशाल निषाद

IPL 2026 का पूरा शेड्यूल

IPL 2026 – RCB का पूरा शेड्यूल

IPL 2026 – मुंबई इंडियंस का पूरा शेड्यूल

IPL 2026- चेन्नई सुपर किंग्स का पूरा शेड्यूल

अक्षर पटेल की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स के मैच कब और कहां होंगे

IPL 2026: राजस्थान रॉयल्स का पूरा शेड्यूल

IPL 2026: लखनऊ सुपर जायंट्स का पूरा शेड्यूल

IPL 2026: कोलकाता नाइट राइडर्स का पूरा शेड्यूल

IPL 2026: सनराइजर्स हैदराबाद का पूरा शेड्यूल

IPL 2026 गुजरात टाइटंस का पूरा शेड्यूल

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Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम का हिस्सा हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. साल 2008 में आ ...Read More

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