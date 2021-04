My Dream11 Team Prediction, pbks vs srh, IPL 2021: पंजाब किंग्स vs सनराइजर्स हैदराबाद का मैच, यह है ड्रीम टीम!

My Dream11 Team Prediction, pbks vs srh Vivo IPL 2021, Probable XIs For Punjab Kings vs Sunrisers Hyderabad, Fantasy Playing Tips for Today’s Match बुधवार को आईपीएल में दो मुकाबले खेले जाने हैं. दिन का पहला मुकाबला पंजाब किंग्स (PBKS) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के बीच चेन्नई के एम. ए. चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा. दोनों ही टीमों की इस सीजन की शुरुआत अभी तक कुछ खास नहीं रही है. पंजाब की टीम जहां सिर्फ एक मैच जीत पाई है, वहीं डेविड वॉर्नर की कप्तानी वाली सनराइजर्स हैदराबाद को अभी भी सीजन की अपनी पहली जीत का इंतजार है. दोनों ही टीमों 3-3 मैच खेलने के बाद अंकतालिका में सबसे निचले दो पायदान पर हैं. PBKS vs SRH Dream11 Tips and Prediction IPL 2021 केएल राहुल की कप्तानी वाली पंजाब किंग्स की टीम इससे पहले अपने पहले तीन मुकाबले मुंबई में खेलकर आई है, जबकि हैदराबाद की टीम ने तीनों मुकाबले चेन्नई के एम. ए. चिदंबरम स्टेडियम पर ही खेले हैं. यह इस मैदान पर सीजन का उसका चौथा मुकाबला होगा. पंजाब की टीम ने राजस्थान रॉयल्स को हराकरा जीत से अपनी शुरुआत की थी लेकिन बाद के दोनों मैचों में उसे हार का मुंह देखना पड़ा. अब एक बार फिर वह अपनी जीत का जोर लगाने उतरेगी. सनराइजर्स हैदराबाद की बात करें तो वह तीनों ही मुकाबलों में दमदार शुरुआत करने के बावजूद बैटिंग के दौरान अंतिम ओवरों में की गई अपनी गलती के कारण तीनों मैच हारी है. अब पंजाब की टीम इस सीजन अपना पहला मैच खेलने उतरेगी तो हैदराबाद की टीम अपने तीन मैचों के अनुभव से सीख लेकर उसे मुश्किल में फंसा कर अपनी पहली जीत दर्ज करना चाहेगी. हेड टू हेड (PBKS vs SRH, Head to Head) दोनों ही टीमों के आपस एक-दूसरे के खिलाफ रिकॉर्ड को देखें तो यहां पंजाब किंग्स का हाल बहुत बुरा है. दोनों ने अभी तक एक-दूसरे से कुल 16 मैच खेले हैं. सनराइजर्स की टीम ने पंजाब को 11 बार पटखनी दी है, तो वहीं पंजाब सिर्फ 5 बार जीत पाया है. इस लिहाज से हैदराबाद की टीम अपनी इस बादशाहत को अभी कायम रखना चाहेगी. टॉस: इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें मैच का टॉस शाम 3 बजे होगा. मैच टाइम: शाम 3.30 बजे स्थान: एम. ए. चिदंबरम स्टेडियम, चेन्नई मेरी ड्रीम11 टीम (My Dream11 Team Prediction, pbks vs srh) विकेटकीपर: केएल राहुल (VC), जॉनी बेयरस्टो (C) बल्‍लेबाज: डेविड वॉर्नर, मयंक अग्रवाल, शाहरुख खान, मनीष पांडे ऑलराउंडर: दीपक हूडा गेंदबाज: राशिद खान, भुवनेश्वर कुमार, जे. रिचर्डसन, अर्शदीप सिंह पंजाब किंग्स की संभावित टीम (PBKS Predicted XI) केएल राहुल (C/WK), मयंक अग्रवाल, क्रिस गेल, दीपक हूडा, निकोलस पूरन, शाहरुख खान, जे. रिचर्डसन, रवि बिश्नोई, मोहम्मद शमी, रिले हेरेडिथ, अर्शदीप सिंह। सनराइजर्स हैदराबाद की संभावित टीम (MI Predicted XI) डेविड वार्नर (C), जॉनी बेयरस्टो (WK), मनीष पांडे, विराट सिंह, विजय शंकर, अभिषेक शर्मा, अब्दुल समद, राशिद खान, भुवनेश्वर कुमार, मुजीब उर रहमान, खलील अहमद. My Dream11 Team Prediction/ Dream11 Guru Tips VIVO IPL 2021/ Online Cricket Tips / Check Dream11 Prediction / PBKS Dream11 Team/ SRH Dream11 Team/ punjab kings Dream11 Team Prediction/ Sunrisers Hyderabad Dream11 Team Prediction