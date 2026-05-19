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मुंबई इंडियंस कोलगा दोहरा झटका! डिकॉक और राज बावा चोट के कारण पूरे सीजन से हुए बाहर

आईपीएल 2026 के बीच मुंबई इंडियंस को दोहरा झटका लगा है. इंजरी के चलते क्विंटन डीकॉक और राज अंगद बावा आईपीएल के बचे मैचों से बाहर हो गए हैं.

Edited By : Bhaskar Tiwari |May 19, 2026, 07:25 PM IST

Published On May 19, 2026, 07:25 PM IST

Last UpdatedMay 19, 2026, 07:25 PM IST

पांच बार की चैंपियन टीम मुंबई इंडियंस को एक साथ दो करारे झटके लगे हैं. खराब फॉर्म से जूझ रही मुंबई इंडियंस की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं. एमआई के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डीकॉक और युवा ऑलराउंडर राज बावा चोटिल होने के कारण आईपीएल 2026 के बचे हुए मुकाबलों से आधिकारिक तौर पर बाहर हो चुके हैं. चैंपियन टीम के लिए यह सीजन किसी बुरे सपने जैसा साबित हो रहा है और इन दोनों बड़े खिलाड़ियों का बाहर होना जख्म पर नमक छिड़कने जैसा है.

अलग -अलग मैचों के दौरान दोनों को लगी चोट

मुंबई इंडियंस की मेडिकल टीम के अनुसार अलग -अलग मैचों में दोनों खिलाड़ी चोट का शिकार हुए. बात अगर क्विंटन डीकॉक की जाए तो उन्हें 29 अप्रैल को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच से ठीक पहले अभ्यास के दौरान कलाई में गंभीर चोट लगी थी. वहीं राज बावा पिछले हफ्ते पंजाब किंग्स के खिलाफ खेलते हुए दांया अंगूठा चोटिल हो गया.

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मुंबई इंडियंस ने अपने आधिकारिक बयान में कहा- क्विंटन डीकॉक और राज बावा अब अपने-अपने घर लौटेंगे और वहां रिहैब की प्रक्रिया शुरू करेंगे. मुंबई इंडियंस की मेडिकल टीम लगातार उनके संपर्क में रहेगी और उन्हें पूरा सपोर्ट देगी ताकि वे जल्द से जल्द मैदान पर वापसी कर सकें. हम आईपीएल गाइडलाइंस के मुताबिक जल्द ही इनके रिप्लेसमेंट (विकल्प) की घोषणा करेंगे.

कैसा रहा इस सीजन दोनों का सफर

इस सीजन दोनों ही खिलाड़ियों को 3-3 मैच खेलने का मौका मिला . अगर बात डीकॉक की जाए तो वह पहले मैच में नाबाद 112 रनों की तूफानी शतकीय पारी खेली थी.और उसके बाद वह दो पारियों केवल 13 और 7 रन ही बना सके.और अगर बात राज बावा की करे तो उन्हें केवल एक मैच में बल्लेबाजी करने का मौका मिला. जिसमे उन्होंने 16 रन बनाए, और गेंदबाजी में 25 की औसत से दो विकेट चटकाए.

चोट का यह दोहरा झटका ऐसे समय पर आया है. जब मुंबई इंडियंस पहले ही टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है. खराब प्रदर्शन के चलते टीम प्लेऑफ की रेस से आधिकारिक तौर पर बाहर है. फिलहाल MI प्वॉइंट्स टेबल में 9वें नंबर पर है. जहां 12 मैचों के बाद उसके खाते में सिर्फ 8 अंक हैं.

Bhaskar Tiwari

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