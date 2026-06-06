बीसीसीआई ने शनिवार को इंग्लैंड और आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया. जिसमें सूर्यकुमार यादव की जगह श्रेयस अय्यर को भारत के टी20 टीम का नया कप्तान चुना गया है. सेलेक्टर्स के इस फैसले पर कई दिग्गज खिलाड़ी सवाल खड़े कर रहे हैं. जिसमें भारत के पूर्व स्पिन गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन का नाम भी जुड़ गया है. इसी साल सूर्या की कप्तानी में टीम इंडिया ने टी20 विश्व कप का खिताब अपने नाम किया था. लेकिन सूर्यकुमार की हालिया फॉर्म ने सभी को निराश किया है. दाएं हाथ के इस बल्लेबाज का टी20 वर्ल्ड कप अभियान खराब रहा था. जिसके बाद आईपीएल 2026 की 13 पारियों में वह 270 रन ही बना सके. उनके फॉर्म को देखते हुए ऐसा फैसला लिया गया है.

अश्विन ने उठाए सेलेक्टर्स के फैसले पर सवाल

सूर्यकुमार यादव को हटाकर श्रेयस अय्यर को नया टी20 कप्तान बनाए जाने के फैसले पर रविचंद्नन अश्विन ने सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर इसको लेकर कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर आप सूर्यकुमार को बाहर करोगे, कहीं बाहर से जो टीम में नहीं था, वो आके कैप्टेंसी थोड़ी कर सकता है. मेरा सवाल ये है, आपके टी20 वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड में जो नहीं है, वो आके सीधा कैप्टन कर सकता है. श्रेयस अय्यर के बारे में हम लोगों ने तब बहुत बात की थी, बहुत टाइम है मेरे पास. तब लास्ट टाइम सिलेक्ट नहीं हुआ, हम लोग कितनी देर बात किए कि वो गलत है. आज ये भी गलत है ना.

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🚨🚨 R. Ashwin Slams the idea of abruptly removing SURYA KUMAR YADAV from the team & Bringing someone new as captain who was not even a part of Team 🚨🚨



– In his latest interaction with Vimal Kumar, Ravichandran Ashwin has strongly opposed the idea of dropping Suryakumar Yadav… pic.twitter.com/TLzuGA0vlH — TheFakeFakeer (@TheFakeFakeer) June 6, 2026

क्या बोले मुख्य चयनकर्ता

सूर्या को कप्तानी से हटाने के सवाल पर चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सूर्या के मामले में, जाहिर है, यह एक मुश्किल फैसला था. क्योंकि उन्होंने अभी-अभी वर्ल्ड कप जीता था जिस खिलाड़ी ने आपको वर्ल्ड कप जिताया हो, उसे बदलने का फैसला आसान नहीं होता.

उन्होंने आगे कहा कि अय्यर उस वर्ल्ड कप टीम में शामिल होने के बहुत करीब थे. जाहिर है, सूर्या के वहां होने की वजह से उनके लिए कोई जगह नहीं थी. इसलिए, मेरी राय में, वह एक बेहतरीन उम्मीदवार हैं, जिनके पास टी20 फॉर्मेट में कप्तानी करने का काफी अनुभव है. जाहिर है, यह एक अलग चुनौती है.