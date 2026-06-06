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सूर्यकुमार यादव को कप्तानी से हटाने पर भड़के आर अश्विन, सेलेक्टर्स के फैसले पर उठाए गंभीर सवाल

बीसीसीआई ने श्रेयस अय्यर को सूर्यकुमार यादव की जगह भारतीय टी20 टीम का नय कप्तान बनाया है. सूर्या को कप्तानी से हटाने जाने के बाद कई दिग्गज इस फैसले पर सवाल खड़े कर रहे हैं. भारत के पूर्व स्पिन गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन ने अय्यर को कप्तान बड़ा बयान दिया है.

Edited By : Bhaskar Tiwari |Jun 06, 2026, 09:53 PM IST

Published On Jun 06, 2026, 09:53 PM IST

Last UpdatedJun 06, 2026, 09:53 PM IST

बीसीसीआई ने शनिवार को इंग्लैंड और आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया. जिसमें सूर्यकुमार यादव की जगह श्रेयस अय्यर को भारत के टी20 टीम का नया कप्तान चुना गया है. सेलेक्टर्स के इस फैसले पर कई दिग्गज खिलाड़ी सवाल खड़े कर रहे हैं. जिसमें भारत के पूर्व स्पिन गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन का नाम भी जुड़ गया है. इसी साल सूर्या की कप्तानी में टीम इंडिया ने टी20 विश्व कप का खिताब अपने नाम किया था. लेकिन सूर्यकुमार की हालिया फॉर्म ने सभी को निराश किया है. दाएं हाथ के इस बल्लेबाज का टी20 वर्ल्ड कप अभियान खराब रहा था. जिसके बाद आईपीएल 2026 की 13 पारियों में वह 270 रन ही बना सके. उनके फॉर्म को देखते हुए ऐसा फैसला लिया गया है.

अश्विन ने उठाए सेलेक्टर्स के फैसले पर सवाल

सूर्यकुमार यादव को हटाकर श्रेयस अय्यर को नया टी20 कप्तान बनाए जाने के फैसले पर रविचंद्नन अश्विन ने सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर इसको लेकर कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर आप सूर्यकुमार को बाहर करोगे, कहीं बाहर से जो टीम में नहीं था, वो आके कैप्टेंसी थोड़ी कर सकता है. मेरा सवाल ये है, आपके टी20 वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड में जो नहीं है, वो आके सीधा कैप्टन कर सकता है. श्रेयस अय्यर के बारे में हम लोगों ने तब बहुत बात की थी, बहुत टाइम है मेरे पास. तब लास्ट टाइम सिलेक्ट नहीं हुआ, हम लोग कितनी देर बात किए कि वो गलत है. आज ये भी गलत है ना.

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क्या बोले मुख्य चयनकर्ता

सूर्या को कप्तानी से हटाने के सवाल पर चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सूर्या के मामले में, जाहिर है, यह एक मुश्किल फैसला था. क्योंकि उन्होंने अभी-अभी वर्ल्ड कप जीता था जिस खिलाड़ी ने आपको वर्ल्ड कप जिताया हो, उसे बदलने का फैसला आसान नहीं होता.

उन्होंने आगे कहा कि अय्यर उस वर्ल्ड कप टीम में शामिल होने के बहुत करीब थे. जाहिर है, सूर्या के वहां होने की वजह से उनके लिए कोई जगह नहीं थी. इसलिए, मेरी राय में, वह एक बेहतरीन उम्मीदवार हैं, जिनके पास टी20 फॉर्मेट में कप्तानी करने का काफी अनुभव है. जाहिर है, यह एक अलग चुनौती है.

Bhaskar Tiwari

Bhaskar Tiwari

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2024 में Cricketcountry.com से हुई, फिर india.com में लगभग 6 महीने काम करने के बाद डीएनए हिंदी पहुंचा. जहां डिजिटल सेक्शन में 1 साल तक काम किया. इसके बाद एक बार फिर Cricketcountry.com (Zee Media) में एक ऑलराउंडर की तरह वापसी की. कंटेंट हो, सोशल हो या वीडियो हो हर सेक्शन में माहिर हूं.

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