ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी टेस्ट के तीसरे दिन भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज के खिलाफ हुई नस्लीय टिप्पणियों की घटना की टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली और पूर्व दिग्गज सचिन तेंदुलकर ने कड़ी निंदा की है। सीरीज बीच में छोड़ भारत लौटे कप्तान कोहली ने कहा कि नस्लीय भेदभाव किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

वहीं तेंदुलकर ने कहा कि क्रिकेट कभी भेदभाव नहीं करता है और जो लोग इस तरह की घटनाओं में शामिल हैं, उन्हें कभी भी स्पोर्टिग एरेना में जगह नहीं मिलनी चाहिए। सचिन और कोहली ने ट्विटर के जरिए इस मामले पर अपने विचार रखे।

Cricket never discriminates. The bat & ball recognizes talent of the person holding them – not race, colour, religion or nationality. Those who don’t understand this have NO PLACE in a sporting arena. @ICC @BCCI @CricketAus #racism

सचिन ने लिखा, “खेल हमें एकजुट करने के लिए है। क्रिकेट कभी भेदभाव नहीं करता। बल्ले और गेंद से कमाल करना किसी व्यक्ति की खास काबिलियत है। इसका नस्ल, रंग, धर्म या फिर राष्ट्रीयता से कोई लेना देना नहीं होता। जो लोग इस तरह की घटनाओं में शामिल हैं, उन्हें कभी भी स्पोर्टिग एरेना में जगह नहीं मिलनी चाहिए।”

Racial abuse is absolutely unacceptable. Having gone through many incidents of really pathetic things said on the boundary Iines, this is the absolute peak of rowdy behaviour. It’s sad to see this happen on the field.

