टी-20 क्रिकेट में आए दिन नए-नए रिकॉर्ड बनते रहते हैं. अमेरिका में खेले जा रहे अटलांटा ओपन 2022 में वेस्टइंडीज के बल्लेबाज रहकीम कॉर्नवाल ने भी टी-20 क्रिकेट में नया इतिहास रच दिया. रहकीम कॉर्नवाल ने टी-20 में दोहरा शतक जड़ा, ऐसा करने वाले वह दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने 77 गेंद में 205 रन की नाबाद पारी खेली. अपनी पारी में उन्होंने 17 चौके और 22 छक्के लगाए.

अटलांटा फायर की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में एक विकेट पर 326 रन बनाए. अटलांटा फायर के ओपनर रहकीम कॉर्नवाल ने मैच में विस्फोटक पारी खेली. उन्होंने 43 गेंद में अपना शतक पूरा किया और अगले 34 गेंद में दोहरा शतक पूरा किया. पारी के ओवर की आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर उन्होंने अपना दोहरा शतक पूरा किया. रहकीम कॉर्नवाल के अलावा स्टीवन टेलर ने 18 गेंद में 53 रन और समी असलम ने 29 गेंदों पर 53 रन की पारी खेली. लक्ष्य का पीछा करने उतरी स्क्वायर ड्राइव की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 154 रन ही बना सकी और अटलांटा फायर ने यह मुकाबला 172 रन से जीत लिया.

ARE YOU NOT ENTERTAINED?!

Rahkeem Cornwall put Atlanta Fire on top with a DOUBLE century going 205*(77) with 2️⃣2️⃣ MASSIVE sixes ??? pic.twitter.com/1iRfyniiUw

— Minor League Cricket (@MiLCricket) October 6, 2022