VIDEO: विकेट के पीछे विकेटकीपर रहमानुल्लाह गुरबाज ने किया हैरान, हैरतअंगेज कैच लपका

इसके बाद 18वें ओवर में रहमानुल्लाह गुरबाज ने सुयश शर्मा की गेंद पर सैम करन का शानदार कैच लपका. काफी बाहर निकलती फुल गेंद को सैम करन घसीट कर स्वीप करने गए, मगर गेंद हवा में सीधी ऊपर गई और गुरबाज ने इस कैच को पकड़ा.

All eyes on the ball ?@RGurbaz_21 takes a fine running catch to dismiss Sam Curran ?

Suyash Sharma with his first wicket of the match ?

Follow the match ▶️ https://t.co/OaRtNpANNb #TATAIPL | #KKRvPBKS | @KKRiders

