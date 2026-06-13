अफगानिस्तान के सलामी बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज ने इतिहास रच दिया है. भारत के खिलाफ मैच में रहमानुल्लाह गुरबाज ने 48 बॉल में शतक लगाया. यह अफगानिस्तान के किसी भी बल्लेबाज का वनडे में सबसे तेज शतक है. इसके अलावा वह वनडे में भारत के खिलाफ सबसे तेज शतक लगाने के मामले में शाहिद अफरीदी के बाद दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं.

रहमानुल्लाह गुरबाज ने धर्मशाला के मैदान पर पारी की शुरुआत से ही आक्रामक तेवर दिखाए. उन्होंने 25 बॉल में अर्धशतक लगाया और उसके बाद अगली 23 गेंद पर अपना शतक भी पूरा कर लिया. उन्होंने 51 बॉल में 102 रन की पारी खेली, जिसमें आठ चौके और आठ छक्के शामिल थे. गुरबाज का वनडे में यह नौवां शतक है.

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अफगानिस्तान के लिए जड़ा सबसे तेज शतक

रहमानुल्लाह गुरबाज अफगानिस्तान के लिए वनडे में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने सिर्फ 48 बॉल में यह कारनामा किया था. इससे पहले मोहम्मद शहज़ाद के नाम अफगानिस्तान के लिए वनडे में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड था. मोहम्मद शहजाद ने साल 2010 में स्कॉटलैंड के खिलाफ 72 बॉल में शतक लगाया था.

𝐇𝐔𝐍𝐃𝐑𝐄𝐃! 💯@RGurbaz_21 puts on a terrific batting effort and brings up a high-quality hundred against India. 🤩



A magnificent batting display from Gurboss to bring up his 9th ODI hundred, and his first against India. 👏#AfghanAtalan | #INDvAFG |… pic.twitter.com/9uYaHV6vro — Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) June 13, 2026

अफ़गानिस्तान के लिए सबसे तेज़ ODI शतक

48 – रहमानुल्लाह गुरबाज़ बनाम भारत, धर्मशाला, 2026

72 – मोहम्मद शहज़ाद बनाम स्कॉटलैंड, एलोवे, 2010

72 – करीम सादिक बनाम नीदरलैंड, शारजाह, 2012

85 – नवरोज़ मंगल बनाम स्कॉटलैंड, शारजाह, 2013

85 – मोहम्मद शहज़ाद बनाम आयरलैंड, बेलफ़ास्ट, 2019

भारत के खिलाफ जड़ा दूसरा सबसे तेज शतक

गुरबाज ने भारत के खिलाफ वनडे में दूसरा सबसे तेज शतक भी लगाया है. भारत के खिलाफ वनडे में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड शाहिद अफरीदी के नाम है. शाहिद अफरीदी ने कानपुर में साल 2005 में भारत के खिलाफ 45 बॉल में शतक लगाया था.

भारत के ख़िलाफ़ सबसे तेज़ ODI शतक

45 बॉल – शाहिद अफ़रीदी (PAK), कानपुर, 2005

48 बॉल- रहमानुल्लाह गुरबाज़ (AFG), धर्मशाला, 2026

57 बॉल- जेम्स फॉकनर (AUS), बेंगलुरु, 2013

57 बॉल- एबी डी विलियर्स (SA), मुंबई WS, 2015

57 बॉल- माइकल ब्रेसवेल (NZ), हैदराबाद, 2023