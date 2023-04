IPL 2023: ईडन गार्डन्स में गुरबाज ने मचाया तहलका, राशिद की 11 गेंदों पर कूट डाले 30 रन

अफगानिस्तान के खिलाड़ियों का IPL का 16वां सीजन कमाल का जा रहा है. फिर चाहे वो लखनऊ सुपर जायंट्स के नवीन उल हक हो या फिर कोलकाता नाइट राइडर्स के गुरबाज अहमद. पंजाब किंग्स के खिलाफ नूर अहमद द्वारा 4 ओवर में 3 विकेट चटकाने के बाद गुरबाज ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ 81 रनों की तूफानी पारी खेली.

गुरबाज ने महज 39 गेंदों पर 5 चौके और 7 छक्कों की मदद से ये स्कोर बनाया. इसके साथ ही गुरबाज IPL में 2 अर्धशतक जड़ने वाले पहले अफगान बल्लेबाज बन गये हैं. दिलचस्प बात ये है कि गुरबाज इकलौते अफगान बल्लेबाज हैं जिन्होंने IPL में पचासा जड़ा है. ये कारनामा उन्होंने इसी सीजन में किया था. गुरबाज ने 6 अप्रैल 2023 को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ 57 रनों की पारी खेलते हुए ये उपलब्धि अपने नाम की थी.

बता दें, पिछले सीजन गुरबाज गुजरात टीम का हिस्सा थे लेकिन उन्हें पूरे सीजन बैंच पर बैठने को मजबूर होना पड़ा था. लेकिन अब कोलकाता की ओर से खेलते हुए उन्होंने अपनी पुरानी टीम के गेंदबाजों की जमकर धुनाई करते हुए IPL में अपना सर्वोच्च स्कोर बना दिया.

गुरबाज को आउट करने वाले नूर अहमद भी अफगान गेंदबाज रहे. नूर अहमद ने 16वें ओवर में गुरबाज को राशिद खान के हाथों कैच आउट कराया. राशिद ने मिड विकेट पर गुरबाज का कैच लपका.

इससे पहले गुरबाज ने अपने ही देश के गेंदबाज राशिद खान की गेंदों पर कई बड़े शॉट लगाये. राशिद की 11 गेंदों पर उन्होंने 30 रन कूटे. यही वजह रही कि राशिद खान ने अपने 4 ओवर के स्पेल में कुल 54 रन खर्च कर दिये जो IPL में उनका दूसरा सबसे महंगा स्पेल है. उनका सबसे महंगा स्पेल 2018 में पंजाब के खिलाफ आया था. उस मैच में राशिद खान ने 4 ओवर में 55 रन लुटाये थे.

गुरबाज बनाम राशिद आज:

सिर्फ 11 गेंदों पर 1, 6, 4, 1, 4, 1, 0, 1, 6, 4, 2 - 30 रन.

