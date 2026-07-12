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ब्रेंडन मैकुलम की जगह कौन होगा इंग्लैंड का नया टेस्ट हेड कोच ? चर्चा में भारतीय दिग्गज का नाम

न्यूज़ीलैंड के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज़ में इंग्लैंड की 1-2 से हार के बाद मैकुलम का चार साल का कार्यकाल खत्म हो गया. इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने अगले साल होने वाली एशेज़ सीरीज़ से पहले "बदलाव का सही समय" मानते हुए यह फैसला लिया.

Edited By : Akhilesh Tripathi |Jul 12, 2026, 11:13 PM IST

Published On Jul 12, 2026, 11:13 PM IST

Last UpdatedJul 12, 2026, 11:13 PM IST

Brendon Mccullam

Brendon Mccullam

ब्रेंडन मैकुलम को इंग्लैंड पुरुष टेस्ट टीम के मुख्य कोच पद से हटा दिया गया है, हालांकि वह सीमित ओवरों की टीमों के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाते रहेंगे. यह फैसला इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने, नाइट क्लब में हुए विवाद और उसके बाद एक टेस्ट मैच के प्रतिबंध के तुरंत बाद सामने आया है. ब्रेंडन मैकुलम को हटाए जाने के बाद अब नए कोच की खोज शुरू हो गई है. भारत के दिग्गज खिलाड़ी राहुल द्रविड़ भी उनके उत्तराधिकारी बनने की दौड़ में शामिल हो गए हैं.

‘डेली टेलीग्राफ’ की एक रिपोर्ट के अनुसार, द्रविड़ संभावित उम्मीदवारों की सूची में शामिल हैं, जिसमें इंग्लैंड के पूर्व कोच एंडी फ्लावर और इंग्लैंड के पूर्व स्पिनर रिचर्ड डॉसन भी हैं. न्यूज़ीलैंड के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज़ में इंग्लैंड की 1-2 से हार के बाद मैकुलम का चार साल का कार्यकाल खत्म हो गया. इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने अगले साल होने वाली एशेज़ सीरीज़ से पहले “बदलाव का सही समय” मानते हुए यह फैसला लिया. वह वनडे और T20I टीमों के कोच बने रहेंगे.

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53 साल के राहुल द्रविड़ जिन्होंने भारत को 2024 T20 वर्ल्ड कप का खिताब और 2023 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल तक पहुंचाया, खेल के प्रति गहरी समझ के कारण एक बेहतरीन उम्मीदवार माने जा रहे हैं. हालांकि, अखबार ने यह भी बताया है कि द्रविड़ की फुल-टाइम कोचिंग करने की कोई इच्छा नहीं है. रिपोर्ट के अनुसार,द्रविड़ की फुल-टाइम कोचिंग करने की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन इंग्लैंड टेस्ट टीम के कोच बनने से उन्हें घर पर ज़्यादा समय बिताने और खेल के अपने पसंदीदा फ़ॉर्मेट को ज़िंदा रखने में मदद करने का मौका मिलेगा. इंग्लैंड को कम से कम उनकी दिलचस्पी के बारे में तो पता करना ही चाहिए.

रेस में शामिल हैं एंडी फ्लावर

प्रमुख उम्मीदवारों में ज़िम्बाब्वे के महान खिलाड़ी एंडी फ्लावर भी शामिल हैं, जो इंग्लैंड के सबसे सफल कोच रहे हैं, उन्होंने टीम को तीन एशेज़ सीरीज़ में जीत दिलाई और टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 स्थान तक पहुंचाया. फ्लावर को फ़्रैंचाइज़ी क्रिकेट में भी काफी सफलता मिली है, जिसमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ लगातार IPL जीतना शामिल है.

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रिचर्ड डॉसन सहित पांच अन्य नाम भी चर्चा में

ग्लेमॉर्गन के मौजूदा हेड कोच डॉसन को भी एक गंभीर विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है,क्योंकि उन्होंने काउंटी और अंतरराष्ट्रीय दोनों स्तरों पर अपनी रणनीतिक समझ और कोचिंग कौशल से प्रभावित किया है. रिपोर्ट में जिन अन्य नामों का ज़िक्र है,उनमें श्रीलंका के दिग्गज कुमार संगकारा, इंग्लैंड लायंस के कोच एंड्रयू फ्लिंटॉफ,पाकिस्तान के हेड कोच माइक हेसन और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कोच जस्टिन लैंगर भी शामिल हैं.

इनपुट- भाषा

Akhilesh Tripathi

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

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