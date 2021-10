टी20 विश्‍व कप के बाद Rahul Dravid बन सकते हैं भारत के अंतरिम कोच, शास्‍त्री की विदाई है तय

Rahul Dravid Could be Team India’s Interim Coach After T20 World Cup 2021: श्रीलंका दौरे पर भारतीय टीम के मुख्‍य कोच की भूमिका निभा चुके राहुल द्रविड़ को बीसीसीआई अब एक और नई जिम्‍मेदारी देने पर विचार कर रहा है. बताया जा रहा है कि द्रविड़ को टी20 विश्‍व कप के बाद होने वाले न्‍यूजीलैंड की टीम के भारत दौरे के लिए टीम का अंतरिम कोच नियुक्‍त किया जा सकता है. द्रविड़ मौजूदा वक्‍त में राष्‍ट्रीय क्रिकेट अकादमी के अध्‍यक्ष हैं. वहीं, कोच रवि शास्‍त्री का कार्यकाल टी20 विश्‍व कप के बाद खत्‍म होने जा रहा है. बताया जा रहा है कि नए कोच की नियुक्ति की प्रक्रिया में अभी काफी समय लगने वाला है. जिसे देखते हुए बीसीसीआई द्रविड़ को अतिरिक्‍त जिम्‍मेदारी देना चाहता है.

खबरों की मानें तो पहले अनिल कुंबले को भी इस भूमिका के लिए अप्रोच किया गया था. कप्तान विराट कोहली से पूर्व में मतभेद के बाद कुंबले को हटना पड़ा था लेकिन इस बार कुंबले ने खुद को अलग कर लिया है. वह फिलहाल आईपीएल की फ्रेंचाइजी पंजाब किंग्स के मुख्य कोच हैं.

सूत्रों के अनुसार, बीसीसीआई द्रविड़ को फूल टाइम के लिए चाहता है जो भारतीय जूनियर टीम के कोच हैं तथा राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के प्रमुख हैं. लेकिन द्रविड़ ने मना किया क्योंकि वह बहुत अधिक सफर नहीं करना चाहते.

द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, बोर्ड ने हालांकि, आधिकारिक तौर पर चयन के लिए कोई विज्ञापन नहीं दिया है, लेकिन इन्होंने कई लोगों से संपर्क किया है और उन्हें लगता है कि उनकी कोच चयन प्रक्रिया में अपेक्षा से अधिक समय लगेगा.