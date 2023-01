भारत के पूर्व कप्तान और वर्तमान मुख्य कोच राहुल द्रविड़ शुक्रवार की सुबह बेंगलुरू के लिए रवाना हो गए, जबकि अन्य सहायक स्टाफ सदस्यों सहित भारतीय क्रिकेट टीम के बाकी खिलाड़ियों ने श्रीलंका के खिलाफ तीसरे और अंतिम वनडे मैच के लिए तिरुवनंतपुरम के लिए उड़ान भरी।

द्रविड़ ने स्वास्थ्य कारणों से सुबह-सुबह कोलकाता से बेंगलुरु के लिए फ्लाइट ली। कथित तौर पर उन्होंने गुरुवार को दूसरे वनडे के दौरान ब्लड प्रेशर की शिकायत की और फिर बंगाल क्रिकेट संघ के डॉक्टरों ने उनका चेकअप किया। द्रविड़ के अचानक बेंगलुरू जाने के बाद टीम इंडिया के कोच का जिम्मा वीवीएस लक्ष्मण के संभालने के कयास लगाए जा रहे हैं।

द्रविड़ ने बीते बुधवार यानी 11 जनवरी को ही टीम इंडिया के साथ अपना 50वां जन्मदिन सेलिब्रेट किया था। टीम इंडिया फिलहाल श्रीलंका के साथ 3 मैचों की वनडे सीरीज में खेलने में व्यस्त हैं और शुरुआती दोनों मैच जीतकर सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना चुकी है। अब सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला 15 जनवरी को त्रिवेंद्रम में खेला जाएगा।

What An Splendid Surprise On Flight ?

Met The #GreatWallOfIndian Cricket and The Current Coach Of Indian Team.?

Truly A Great Personality, Lots to Learn From Him.

Stay Blessed #RahulDravid.❤ pic.twitter.com/85GL7qcUSn

— #MiFan B V Mallikarjuna Rao (@batchumalli) January 13, 2023