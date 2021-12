दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए चयन पर बोले कोच द्रविड़: एक स्पॉट के लिए कई दावेदार हैं लेकिन ये अच्छा सिरदर्द

न्यूजीलैंड (New Zealand) के खिलाफ मुंबई टेस्ट (India vs New Zealand, 2nd Test) में शानदार जीत के बाद अब टीम इंडिया (Team India) का अगला पड़ाव दक्षिण अफ्रीका होगा। टीम इंडिया ने विराट कोहली (Virat Kohli की अगुवाई में वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए मैच 372 रन से जीत हासिल कर सीरीज पर 1-0 से कब्जा किया।

इस टेस्ट सीरीज के दौरान टीम इंडिया के युवा बल्लेबाजों मयंक अग्रवाल (Mayank Agarwal), श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) और शुबमन गिल (Shubman Gill) ने सीनियर खिलाड़ियों केएल राहुल ((KL Rahul), रोहित शर्मा (Rohit Sharma) और अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) की गैरमौजूदगी में शानदार प्रदर्शन किया। ऐसे में सवाल ये दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले भारतीय चयनकर्ताओं का सिरदर्द बढ़ गया है। हालांकि टीम के कोच राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) ने कहा कि ये अच्छा सिरदर्द है।

मुंबई टेस्ट के बाद दक्षिण अफ्रीका दौरे पर बात करते हुए द्रविड़ ने कहा, “इस मैच से पहले हमारे खेमे में काफी इंजरी हुई, ये हमारे लिए चुनतौपूर्ण होगा। लड़के, अलग अलग फॉर्मेट में काफी ज्यादा क्रिकेट खेल रहे हैं और हमें उनका वर्कलोड मैनेज करना होगा। लेकिन हर कोई अलग अलग स्पॉट के लिए चुनौती दे रहा है। जो कि आगामी बिजी शेड्यूल को देखते हुए अच्छा है, ये एक अच्छा सिरदर्द है।”

कोच ने कहा, “हम कुछ सीनियर खिलाड़ियों के बिना खेल रहे थे लेकिन युवाओं ने मौके का फायदा उठाया। जयंत को कल मुश्किल हो रही थी लेकिन आज उसने अच्छा किया। उनके जैसे कई खिलाड़ियों को ज्यादा मौके नहीं मिलते हैं लेकिन उसे अच्छा खेलते देखकर खुशी हुई, खासकर श्रेयस अय्यर, मयंक अग्रवाल, अक्षर पटेल और जयंत। इससे हमें सीनियर खिलाड़ियों के लौटने के बाद काफी विकल्प मिलेंगे।”

न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में जीत पर द्रविड़ ने कहा, “जीत के साथ सीरीज खत्म करना अच्छा रहा, हम कानपुर में बेहद करीब आए थे लेकिन आखिरी विकेट नहीं ले सके। उन्हें (भारतीय खिलाड़ियों) श्रेय मिलना चाहिए, उन्होंने कई मुश्किल हालातों में अच्छी वापसी की और कानपुर में मैच खत्म ना कर पाने की वजह से वो नाखुश थे।”

तीसरे दिन टीम इंडिया ने 276 रन पर दूसरी पारी घोषित की। हालांकि कई लोगों का कहना था कि भारत को और पहले पारी घोषित करनी चाहिए थी। इस पर द्रविड़ ने कहा, “हमें इस बारे में ज्यादा सोचना नहीं पड़ा। हमारे पास काफी समय था और हमें पता था हम उन्हें ऑलआउट कर सकते हैं। साथ ही, कई युवा खिलाड़ियों को इस तरह की उछाल वाली पिच पर बल्लेबाजी करने का मौका देने की जरूरत थी। इससे हमारे खिलाड़ियों को विकसित होने में मदद मिलेगी। खासकर जब वो विदेशी दौरे करेंगे।”