सूर्यकुमार और रनों का अंबार। मैदान कोई भी हो, सूर्यकुमार के क्रीज पर उतरते ही विपक्षी टीम के गेंदबाजी खेमें में एक डर का माहौल पैदा हो जाता है। पिछले 1 साल में सूर्यकुमार की बल्लेबाजी का अंदाज ही कुछ ऐसा है। पिछले साल की शानदार फॉर्म को जारी रखते हुए सूर्या ने श्रीलंका के खिलाफ तीसरे T20I मुकाबले में एक बार फिर आतिशी बल्लेबाजी करते हुए 51 गेंदों पर नाबाद 112 रनों की पारी खेली। इस ताबड़तोड़ शतक के दम पर टीम इंडिया सीरीज जीतने में कामयाब रही। इस दौरान सूर्या की बल्लेबाजी ने कोच राहुल द्रविड़ को भी अपना मुरीद बना लिया।

T20 सीरीज पर कब्जा जमाने के बाद भारतीय टीम के कोच राहुल द्रविड़ स्टार बल्लेबाज सूर्यकुमार से गुफ्तगू करते नजर आए। द्रविड़ ने इस बातचीत की शुरूआत मजेदार अंदाज में की। द्रविड़ ने BCCI.tv द्वारा पोस्ट किए गए एक वीडियो में कहा, “मुझे यकीन है कि जब आपने क्रिकेट खेलने की शुरुआत की होगी तो मुझे बैटिंग करते हुए नहीं देखा होगा। ये सुनते ही सूर्यकुमार हंस पड़े और उन्होंने कहा- “नहीं ऐसा नहीं हैं, मैंने आपको बल्लेबाजी करते देखा है।”

?????? ?? ???? ????.?? – #TeamIndia Head Coach Rahul Dravid in conversation with Player of the Match – @surya_14kumar ?️?️#INDvSL | @mastercardindia pic.twitter.com/EREUb9wVAF

— BCCI (@BCCI) January 7, 2023