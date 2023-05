IPL 2023: KL राहुल की चोट पर क्रुणाल पाड्या का बड़ा बयान, बोले- मुझे लगता है...

लखनऊ। लोकेश राहुल के चोटिल होने के कारण लखनऊ सुपरजाइंट्स की कप्तानी करने वाले कृणाल पंड्या ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर (आरसीबी) के खिलाफ सोमवार को यहां 18 रन की शिकस्त के बाद कहा कि उनकी टीम योजना को अच्छी तरह से लागू नहीं कर पाई.

आरसीबी के 127 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए सुपरजाइंट्स की टीम लेग स्पिनर कर्ण शर्मा (20 रन पर दो विकेट), जोश हेजलवुड (15 रन पर दो विकेट) और वानिंदु हसरंगा (20 रन पर एक विकेट) की धारदार गेंदबाजी के सामने 19.5 ओवर में 108 रन पर सिमट गई. सुपरजाइंटस की ओर से कृष्णप्पा गौतम (23) ही 20 रन के आंकड़े को पार कर पाए.

इससे पहले लेग स्पिनरों रवि बिश्नोई (21 रन पर दो विकेट) और अमित मिश्रा (21 रन पर दो विकेट), ऑफ स्पिनर गौतम (10 रन पर एक विकेट) और बाएं हाथ के स्पिनर कृणाल पंड्या (बिना विकेट के 21 रन) ने मिलकर 13 ओवर में सिर्फ 73 रन दिए और पांच विकेट चटकाए जिससे आरसीबी की टीम नौ विकेट पर 126 रन ही बना सकी। तेज गेंदबाज नवीन उल हक ने भी 30 रन देकर तीन विकेट हासिल किए.

" KL Rahul's injury is such a sad thing, he pulled his hip-flexor. I don't know how bad it is, the medical team will assess it. "

- Krunal Pandya

Hope the injury isn't too serious. Get well soon, skip! ❤️ pic.twitter.com/q05Mcf1zJ8

