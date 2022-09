दुबई: एशिया कप 2022 में भारत सुपर 4 में श्रीलंका के खिलाफ जीत के लिए काफी संघर्ष के साथ जीत के लिए मैदान पर कड़ी मेहनत कर रहा है। वहीं, श्रीलंका ने इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया।

दूसरी ओर श्रीलंका ने पहले भारत को बल्लेबाजी का न्यौता दिया, जिसके चलते सलामी बल्लेबाजी के एल राहुल और कप्तान रोहित शर्मा मैदान पर आए।

सब अच्छा चल ही रहा था कि, अचानक दूसरे ओवर की पांचवी गेंद पर पर महेश दीक्षाना की गेंद ने इस तरह स्विंग हुई कि गेंद टप्पा खाकर राहुल के जूते पर जा लगी। जिसके बाद गेंदबाज ने अंपायर की ओर इशारा किया और अंपायर ने भी देर ना करते उंगली उठाते हुए आउट करार दे डाला।

राहुल का इस फैसले से अंपायर पर गुस्सा करना साफ झलक रहा था, क्योंकि उन्होंने महसूस किया था कि गेंद उनके जूते से पहले उनके बल्ले को छूती गई है। लेकिन थर्ड अंपायर ने इसे आउट ही दिया जिसके बाद राहुल को 7 गेंदो का सामना करते हुए पवेलियन की ओर वापस जाना पड़ा।

जहां लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि सलामी बल्लेबाज श्रीलंका के खिलाफ बड़ा स्कोर करेंगे, लेकिन उन्हें अंपायर के इस फैसले के बाद वह सस्ते पर ही निपट गए।

इसी की चलते लोगों ने अब इस पर अपनी काफी प्रतिक्रियाएं देने भी शुरू कर दी है।

Is this the bad phase of KL Rahul?

Something is really wrong with KL Rahul!!! Will he ever perform in big matches ffs??

It’s totally unfair. From where tf this so called term ‘conclusive evidence’ comes if you don’t have batter camera angles and technology?? I completely don’t understand Why don’t they use HOTSPOT technology in big (1/2)#klrahul #AsiaCupT20 pic.twitter.com/H2weRLavaY

— KL Rajat ? (@klrahul_galaxy) September 6, 2022