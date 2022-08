एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के अहम मुकाबले से पहले क्रिकेटर राहुल शर्मा ने संन्यास का ऐलान कर सभी को चौंका दिया है। राहुल शर्मा ने इंटरनेशनल क्रिकेट और फर्स्ट क्लास क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक इमोशनल लेटर शेयर करते हुए अपने रिटायरमेंट की जानकारी दी।

राहुल शर्मा ने IPL 2011 में पुणे वॉरियर्स की ओर से शानदार प्रदर्शन करते हुए टीम इंडिया में जगह बनाई थी। हालांकि टीम इंडिया की ओर से उन्हें 4 वनडे और 2 T20I मैच ही खेलने को मिले और फिर कभी वापसी नहीं कर सके।

Thanks to all for ur love and support throughout my journey ?❤️?? ⁦@BCCI⁩ ⁦@BCCIdomestic⁩ ⁦@IPL⁩ #retirement pic.twitter.com/anqBGUSwoa

— Rahul Sharma (@ImRahulSharma3) August 28, 2022