राहुल त्रिपाठी- इस नाम की चर्चा आईपीएल के कुछ सीजन से हो रही है। यह बल्लेबाज अपने खेल से प्रभावित कर रहा है। उसके पास इम्प्रोवाइजेशन है और साथ ही क्रिकेट की किताब से निकले करीने के शॉट भी। तो, क्या यह अब भारतीय टीम का दावेदार है। यह सवाल काफी अहम है।

सनराइजर्स हैदराबाद ने मंगलवार को खेले गए मुकाबले में मुंबई इंडियंस को तीन रन से हराकर प्लेऑफ में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को जिंदा रखा है। टीम की जीत में गेंदबाजों के साथ-साथ राहुल त्रिपाठी ने भी अहम भूमिका निभाई। 31 वर्षीय इस बल्लेबाज ने महज 44 गेंद पर 76 रन की पारी खेली। उन्होंने अपनी पारी में नौ चौके और तीन छक्के लगाए। इस सीजन की यह उनकी तीसरी फिफ्टी है। टीम इंडिया के पूर्व मुख्य कोच रवि शास्त्री इस खिलाड़ी के प्रदर्शन से काफी खुश हैं। शास्त्री मानते हैं कि उन्हें जल्द ही भारतीय टीम में जगह मिलनी चाहिए।

राहुल त्रिपाठी की तारीफ करते हुए भारतीय टीम के पूर्व मुख्य कोच रवि शास्त्री ने कहा, ‘वह एक कमाल के खिलाड़ी हैं। उन्हें अपना खेल मालूम है। उन्हें अपनी ताकत मालूम है। शास्त्री ने कहा कि दाएं हाथ के इस बल्लेबाज की सबसे अच्छी बात जो उन्हें लगती है वह है उनका शॉट सिलेक्शन।’

Our highest individual score this season. Man of the Match for tonight. Take a bow, @tripathirahul52. ???#MIvSRH #OrangeArmy #ReadyToRise #TATAIPL pic.twitter.com/2hyZn803YE

— SunRisers Hyderabad (@SunRisers) May 17, 2022