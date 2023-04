आईपीएल 2023 के 17वें मैच में चेन्नई सुपरकिंग्स को रोमांचक मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स के हाथों तीन रन से हार का सामना करना पड़ा. राजस्थान ने चेन्नई के सामने जीत के लिए 176 रन का लक्ष्य रखा था, चेन्नई की टीम छह विकेट पर 172 रन ही बना सकी. धोनी 17 गेंद में 32 रन और रविंद्र जडेजा 15 गेंद में 25 रन बनाकर नाबाद रहे. आखिरी ओवर में चेन्नई सुपरकिंग्स को जीत के लिए 21 रन बनाने थे, धोनी और जडेजा की जोड़ी क्रीज पर मौजूद थी, मगर चेन्नई की टीम लक्ष्य से तीन रन दूर रह गई. वहीं सोशल मीडिया पर चेन्नई की हार के बाद मीम्म की बाढ़ आ गई है. सोशल मीडिया यूजर्स संदीप शर्मा की गेंदबाजी की तारीफ कर रहे हैं.

यहां देखें लोगों की प्रतिक्रिया:

The hero of Rajasthan Royals - Sandeep Sharma.

He held his nervousness against Dhoni in Chepauk on the 20th over. pic.twitter.com/mzrh87wXVx

— Johns. (@CricCrazyJohns) April 12, 2023