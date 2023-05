IPL 2023: पंजाब को मात देकर राजस्थान ने प्लेऑफ की रेस में खुद को रखा जिंदा

धर्मशाला में खेले गए IPL 2023 के 66वें मैच में राजस्थान रॉयल्स ने पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हरा दिया. इस जीत के बाद राजस्थान प्लेऑफ की रेस में अभी भी बना हुआ है जबकि पंजाब किंग्स का सीजन यहीं समाप्त हो गया. पंजाब की टीम 14 मैचों में सिर्फ 6 जीत ही हासिल कर पाई. IPL में लगातार 7वीं बार पंजाब का लीग स्टेज में ही सफर समाप्त हो गया.

पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब किंग्स ने 5 विकेट खोकर 187 रनों का स्कोर खड़ा किया. इसके जवाब में राजस्थान ने 6 विकेट खोकर 2 गेंद शेष रहते 188 रनों का लक्ष्य हासिल कर लिया. राजस्थान के लिए देवदत्त पडिक्कल ने 51, यशस्वी जायसवाल ने 50 और शिमरोन हेटमायर ने 46 रन का योगदान दिया.

इस जीत के बाद राजस्थान पाइंट्स टेबल में 14 अंकों के साथ 5वें पायदान पर पहुंच गई हैं. वहीं, मुंबई इंडियंस छठे स्थान पर खिसक गई है. आरसीबी, राजस्थान और मुंबई तीनों टीमों के 14-14 अंक हैं लेकिन मुंबई का नेट रन रेट नेगेटिव है.

